A magas vérnyomás általában tünetmentes, de okozhat fejfájást, esetleg szédülést is. Egy árulkodó jel azonban a szemben is megjelenhet, a magas vérnyomásnak a szem egészségére is van hatása. A kezeletlen magas vérnyomás homályos látást vagy egyéb látászavart okozhat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint. Hatására a retina véredényei megvastagodnak és beszűkülnek, csökkentve ezzel a véráramlást. A retina vérellátásának hiánya ezután homályos látáshoz vagy a látás teljes elvesztéséhez vezet. A cukorbetegségben és magas vérnyomásban szenvedőknél még nagyobb a kockázata ennek az állapotnak.

A homályos látáson kívül a magas vérnyomásnak két másik jele is mutatkozhat a szemben. Előfordulhat, hogy a szemek többször bevörösödnek, érzékenyek lesznek, esetleg fájdalom is jelentkezik. Ha ezek közül bármelyiket tapasztaljuk, érdemes felkeresni egy szemészt, hogy végezzen szemfenék- és retinavizsgálatot. Ez különösen igaz akkor, ha a beteg tudja, hogy gondok vannak a vérnyomással, ezzel megelőzheti a szem visszafordíthatatlan károsodását - írja az Express.