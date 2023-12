Amíg a legtöbb embernek természetes, hogy húst, sajtot és csokit fogyaszt, a hétéves Zac Lee ezt nem teheti meg. Egy ritka, úgynevezett fenilketonuria betegségben szenved, ami azt jelenti, hogy egy kevés fehérje is mérgező szintre halmozódik fel a szervezetében és az agykárosodást okozna nála. A kisfiú étrendje szinte kizárólag zöldségekből áll.

Amíg más pulykasültet és süteményeket eszik, addig a 7 éves Zac Lee csírákat és egyéb zöldségeket fogyaszt karácsonykor is. De a legtöbb gyerekkel ellentétben ő szereti is ezeket, ezért most azt tervezi, hogy karácsonyfa formára halomozza őket, hogy a karácsonyi vacsorája ünnepinek tűnjön.

Zac fenilketonuriában szenved, ami azt jelenti, hogy szervezete nem tudja lebontani a fenilalanin aminosavat, ha húst vagy sajtot eszik, fehérje mérgező szintre halmozódik fel a szervezetében, ami helyrehozhatatlan agykárosodást okozhat. A kisfiú ezért tehát ultra alacsony fehérjetartalmú diétát követ.

Nagyon nehéz az évnek ez az időszaka, minden az evésről szól. Nekünk azonban muszáj alternatívákat találnunk, hogy elkerüljük a súlyos következményeket - mondta el a The Sunnak Zac 36 éves édesanyja, Leanne Summerskill. De szerencsére Zac szereti a kelbimbót - tette hozzá.

