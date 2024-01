Nehezített teherbeesésről akkor beszélhetünk, ha egy évnyi aktív, védekezés nélküli szexuális élet ellenére sem fogan meg a várva várt kisbaba. Ilyenkor 40-50 százalékban a férfi oldalon kell keresni a problémát – mondja dr. Karászi Viktória nemibeteg-bőrgyógyász szakorvos, akitől azt is megtudtuk, hogy a mozgásszegény életmód, a stressz, dohányzás, gyógyszerek és az elhízás mellett az idősebb életkor is ronthat a spermiumok minőségén, de a szexuális úton terjedő betegségek is szerepet játszanak a férfi meddőségben.