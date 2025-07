Gyökerestül facsarta ki a fákat, és tetőket szaggatott le a vihar: íme, az 5 legdurvább videó a pusztításról

Rég nem látott vihar csapott le hazánkra. Hétfőn egy hidegfront érte el az országot, özönvízszerű esőzéssel és néhol a 100 km/órás sebességet is meghaladó széllökésekkel. A tomboló időjárás egyáltalán nem volt kíméletes: letarolt mindent, ami az útjába került. A hatalmas károkról számos videó is készült, ezek közül gyűjtöttük most össze azokat, amelyeken jól látszódik az ítéletidő megdöbbentő pusztítása.

Autóra dőlt fa a vihar után Szegeden 2025. július 7-én. Országosan 2200 tűzoltói beavatkozásra volt szükség a vihar miatt.

MTI/Oláh Tamás

Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Ekkora pusztítást végzett a vihar: videók

A HungaroMet hat vármegyére a legmagasabb, piros riasztást adta ki. A félelmetes vihar után több ezer esethez riasztották a katasztrófavédelem hivatásos tűzoltóegységeit. A szakadó eső és az erős széllökések tövestül kifacsart fákat, kettétört kerítéseket, és elsodort háztetőket hagytak maguk után. A leszakadt vezetékek miatt sok helyen az áramellátás is megszűnt. A szélsőséges időjárás a közlekedést is megbénította. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán. A vihar pedig ma sem kímél majd minket: a meteorológusok szerint keddre is tomboló erejű időjárásra lehet számítani. A viharos széllökések és a felhőszakadás pedig további súlyos károkat okozhatnak.

Balatonfüreden 130 km/h-s széllökéseket is mértek, hajók borultak fel:

Hajdúszoboszlón a vihar tövestül facsarta ki a fákat:

Szegeden úgy repültek a háztetők, mintha csak papírból készültek volna:

Szentendrén a hömpölygő víz kukákat ragadott magával:

Vecsésen mogyorónyi jégdarabok zúdultak alá az égből – A jégeső hatalmas pusztítást végzett: