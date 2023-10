Mi a kapcsolat az ajakherpesz és a genitális herpesz közt?

Az orális herpesz a herpes simplex vírus egyik típusának, a HSV-1-nek lehet a következménye. Kvázi sebek vagy hólyagok formájában jelenik meg az ajaknál, illetve a száj környékén. Sokaknál kellemetlenséget, égő érzést okoz, de gyakran akár fájdalom nélkül is jelen lehet. Gyermekkorban és fiatalkorban szexuális kapcsolat nélkül, csak nyállal érintkezve juthat be a szervezetbe ez a vírus, később azonban orális szex kapcsán a szájról átterjedhet a nemi szervekre is. Ez az oka annak is, hogy a genitális herpesz forrása a HVS-1 is lehet, bár a herpes simplex vírus másik típusa, a HSV-2 is okozhatja. A genitális herpesz pedig az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő betegség, azaz nemi betegség.

Így terjedhet a genitális herpesz

A nevéből is látszik, hogy a herpesz nemi úton terjed, bármilyen szexuális aktus során. Az alábbi módokon lehet megfertőződni:

ajakherpesz jelenlétében csókolózás vagy orális szex során

genitális herpesz fertőzéssel rendelkező partnerrel való kapcsolatban a nemi váladék által

Ugyancsak átadható a fertőzés, ha a fertőzött partner bőrének az a része érintkezik a másik partnerrel, amelyen a herpesz található. A genitális herpesz akkor is átadható, ha nincs látható jele vagy ha az érintett fél nincs is tisztában azzal, hogy herpesze van. Ugyanakkor el kell oszlatni a tévhiteket: a genitális herpesz nem kapható el a vécéhasználat során, az uszodában, vagy a kádban. Ugyancsak nem terjed közös használatú tárgyakról, például szappanról, törölközőről, de például szexjátékokkal, vibrátorral átadható - ismerteti Karászi doktornő.

Hogyan lehet megelőzni és kezelni a genitális herpeszt?

Nemi betegségeket tökéletesen csak a szexuális élettől való teljes tartózkodással lehet megelőzni, a szexuálisan aktív személyeknek azonban más módokat kell választani, hogy csökkentsék a rizikót. A hosszútávú, monogám kapcsolat nyilvánvalóan jelentősen visszaszorítja a kockázatot, különösen, ha a partner nem fertőződött herpesz vírussal. Ezen túl bármilyen típusú kapcsolatban védelmet nyújthat az óvszerhasználat – nem csak herpesz, hanem más szexuális úton terjedő betegségek és természetesen a nem kívánt terhesség ellen is. Ugyanakkor tudni kell, hogy az óvszer által nyújtott védelem nem feltétlenül 100%-os, ugyanis nem minden herpesz azon a területen helyezkedik el, amelyet az óvszer fed. A jó hír, hogy akkor is lehet csökkenteni a fertőződés kockázatát, ha a partnernek genitális herpesze van, elsősorban azzal, hogy az érintett személy minden nap szedi az orvos által esetleg rendelt herpesz-ellenes gyógyszert. Emellett pedig amíg a herpesznek látható jele van, és nem fakad még ki a hólyag, hólyagok, addig érdemes kerülni a vaginális, anális, orális szexet.



„A genitális herpesznek nincs oki kezelése, bár bizonyos gyógyszerekkel csökkenthető annak kockázata, hogy az érintett személy partnere is megfertőződjön" – hangsúlyozza dr. Karászi Viktória bőrgyógyász, nemigyógyász szakorvos. „Különösen fontos a megfelelő kezelés, ha az érintett személynek eleve legyengült az immunrendszere (akár immunszuppresszív kezelés miatt), illetve, ha terhes nőről van szó."