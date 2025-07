Stresszvárosok: ezek a boldogtalanság és az idegesség tophelyszínei

A városok nyüzsgése, a munkahelyi elvárások, a közlekedési káosz – mind-mind hozzájárulnak a mindennapi stressz kialakulásához. De vajon hol a legmagasabb a feszültség kultúrákon átívelve? Egy friss kutatás és számtalan adat kiderítette a legstresszesebb helyszíneket.

Mumbai is gyakran szerepel a legstresszesebb városok listáján

Forrás: Shutterstock

Ahol a stressz a tetőfokára hág

Globális felmérések megállapítják, hogy a világ legstresszesebb városai között olyan helyek szerepelnek, ahol nem csak a mindennapi nyomás, de a környezeti és szociális terhelés is rendkívül magas. A Zipjet 2025-ös rangsora szerint előkelő helyet foglalnak el azok a városok, amelyek rendszeres konfliktusoknak, légszennyezésnek és túlzsúfoltságnak vannak kitéve. Ilyen például Bagdad, Kabul, Lagos, Dakar, Kairó, Teherán, Dhaka, Karachi, Új-Delhi és Manila . Egy másik globális lista azokra a városokra koncentrált, ahol a zajos környezet, légszennyezés, tömeg, bűnözés és magas megélhetési költségek halmozódnak. Ide tartozik Milánó, sőt Las Vegas, San Francisco, New York, Los Angeles, San Diego, Portland és akármilyen meglepő, Párizs is.

Ázsia a legintenzívebb feszültségövezet

Érdekes megfigyelni, hogy a felsorolások többségét ázsiai városok vezetik. Mumbai például gyakran előkelő helyezést ér el: a lég- és zajszennyezés, a túlzsúfolt infrastruktúra, a közegészségügy hiányosságai mind hozzájárulnak a magas stresszhez. Hasonlóan szorongató helyzet áll fenn Manilában, Új-Delhiben, ahol a forgalmi dugók, egészségügyi hozzáférés és levegőminőség hatalmas terhet ró az emberekre.

Európa sem kivétel

Bár kisebb arányban, de európai városok is szerepelnek a listán. Milánó mellett Athén is rendszeresen megjelenik. Utóbbinál a magas dohányzási arány, az életstílusbeli szélsőségek és légszennyezés adódik össze, ami a világ élmezőnyébe repíti.

USA – Gyors élet, nagy ár

Az Egyesült Államok városai között a legstresszesebbek Detroit, Cleveland, Memphis, New York és Miami. A forgalom, a hosszú ingázási idők, a lakáshelyzet, az anyagi bizonytalanság és az egészségügyi kockázatok miatt ezek sem a legjobb helyek a mindennapi életvitel szempontjából. Egy másik kutatás a munkahelyi kiégésre fókuszálva állította, hogy Los Angeles, Chicago és New York az első három stresszváros az USA-ban a túl hosszú munkaidő, az alváshiány, a hosszadalmas ingázás és magas megélhetési költségek miatt.