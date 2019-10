"Itt vagy az ősz, itt vagy újra..." - ez a csodás évszak pedig számos csodás dekorációs ötletet is rejt. Összeszedtünk néhány különleges csináld magad dekorációt, amivel gyönyörűvé varázsolhatod otthonodat az ősz jegyében.

Az őszi természet kincseket rejt, amiket felhasználva gyönyörűvé varázsolhatjuk otthonunkat. Színes falevelek, tobozok, bogyós termések - mind, mind tökéletes alapul szolgálnak egy-egy csodás dekorációhoz. Némi kézügyeszség, ragasztó és kreativitás szükségeltetik csak hozzá. Képes összeállításunkban számos szuper ötletet mutatjuk.

Mielőtt hozzákezdenél mindenképpen tervezd meg, mit szeretnél készíteni és hova szánod. Minden alapanyagot gondosan készíts elő.

A tobozok, különböző termések és falevelek esetében előre kell gondolkozni. Ezeket ugyanis mielőtt használod, le kell tisztítani, ki kell szárítani, valamint ha azt akarod, hogy tartós legyen az eredmény, lakkal hosszíthatsz az élettartamán.

Kopogtatók

Csodás kopogtatókat készíthetünk bejárati vagy akár beltéri ajtóinkra. Nem kell más hozzá, mint egy ragasztópisztoly, színes falevelek, tobozok és némi szárított virág.

Asztali díszek

Néhány perc alatt is készíthetünk gyönyörű asztali dekorációkat dísztökből, levelekből és különféle bogyós termésekből. Vízüvegre, ecsetre és némi kézügyességre lesz csupán szükséged. Ne ijedj meg, a vízüveg egy speciális ragasztó, amit bármelyik kreaítv boltban vagy akár online is be tudsz szerezni.

Kerti dekor

Ha a kertünket is fel szeretnénk dobi egy-két ötletes dekorációval, nagyon egyszerű dolgunk van. Halloweeni tökök különböző színűre festésével, színes falevelek összefűzésével azonnal díszíteni tudod a kertet vagy akár a teraszt is.

Gyertyatartók

A hűvös őszi estéken szív-és lélekmelengető egy-egy melegséget adó gyertya látványa. Ha nem elégszünk meg a sim boltban vásárolható viasztömbökkel, egyszerűen trendivé varázsolhatjuk őket.

Fali díszek

Igazán vátlozatossá tehetjük otthonunkat, ha évszaknak megfelelően a csupasz falakat is dekoráljuk. Ősszel érdemes falevél kompozíciókat, vagy tobzból készült alkotásokat felfüggeszteni. A kevesebb több elvén haladva egy-egy gondosan kiválasztott majd elkészített dekorációt használjunk.