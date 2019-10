Ha a szépségápolásról van szó, nem ismerünk lehetetlent. A dúsabb hajkorona érdekében póthajat, az igéző tekintetért műszempillát csináltatunk. Ha azonban szemöldökünkkel akad némi probléma, arra is számos szuper megoldás van. Ezúttal a műszemöldököt vizsgáljuk meg közelebbről.

Mindenki számára ismerős fogalom mára már a hajhosszabbítás vagy éppen a szempilladúsítás.Ha a szemöldökünkkel akadt problémánk, a szemöldöktetoválások legkülönfélébb technikáival varázsolhattuk szebbé. Eddig! Egyre elterjedtebb ugyanis a műszemöldök, ami a szempillahosszabbításhoz hasonlóan szintén szőrszálak pótlásával eredményez tökéletes végredményt.

Szemöldök evolúció:

A '30-as években minden színésznő extrán vékony szemöldököt csináltatott magának, amit vékony ceruzával tett még hangsúlyosabbá. Ez a forma és fazon néhány évtizeddel később a '90-es években is visszaköszönt és sajnos sokan a mai napig is ragaszkodnak hozzá. A merészebbek teljesen leborotválták/borotválják szemöldöküket és tetoválással csináltatnak vékony vonalat. A 2010-es évekre azonban a modellvilágban, majd ezáltal a civil életben is egyre elterjedtebbé vált a vastag, már-már férfiasan bozontos szemöldök. Emlékeztek Clara Delevingne modellre? Ő volt az, aki divatba hozta a dús szemöldököt.

Ha szemöldökről beszélünk csak a végleteket ismerjük: vagy cérnavékony vagy pedig dús hatású. Ha az utóbbi mellett tesszük le voksunkat a mai trendeket követve, de a természet nem áldott meg minket dús szemöldök szőrzettel, szerencsére nem kell beérnünk ennyivel, ugyanis a műszemöldök mindenre megoldás lehet.

Ennek kétféle fajtáját különböztetjük: létezik a szemöldökbeültetés és a műszemöldök-építés.

Szemöldök beültetés

A szemöldök beültetést minden esetben plasztikai sebész vagy szakember végzi. A hajhagymákat tarkóvonalból nyerik ki, ezeket pedig megfelelő formában és mennyiségben ültetik be a szemöldök vonalára. Körülbelül 70 és 300 hajhagymát ültetnek át ezzel az eljárással. Az így kinyert hajhagymákat gondosan megtervezett módon, száliránynak megfelelően ültetik be.

Műszemöldök-építés

A műszemöldök-építés ettől sokkal egyszerűbb és kevésbé igényel szakszerű beavatkozást. Ha tökéletes eredményt szeretnénk, mindenképpen forduljunk ebben az esetben is hozzáértő emberhez, de a jobb kézügyességgel megáldott hölgyek akár otthon is kirpóbálhatják ezt a módszert.

A műszemöldök-építés alig fél óra alatt elvégezhető művelet. Egy speciális ragasztó segítségével, hasonló módon helyezik fel a műszemöldök szálakat, mint a szempillapótlásnál. Ez az eredmény is tökéletes végeredményt biztosít, ám a beültetéssel szemben, ez az eljárás mindössze néhány hétig tart. Ebben az esetben az elhulott szálakat folyamatosan pótolni kell.