Nem lehet nem észrevenni, hogy a 67 esztendős Straub Dezső mennyire megfiatalodott. A színész elárulta, valóban tett az átalakulásért: új fogsort csináltatott magának, hajbeültetése volt, lefogyott és hasplasztikán is átesett.

„Amikor az ember eléri azt a bizonyos hatvanas határt, óhatatlanul is átgondolja, mit tehetne annak érdekében, hogy megőrizze az egészségét, netán jobbá élhetőbbé tegye a jövőjét. Nos, én nemcsak elgondolkodtam, de lépéseket is tettem. (...) Pár évvel ezelőtt volt egy komolyabb hasi sérvem, amit műteni kellett. Ennek eredményeképpen csúnya hegek maradtak a hasamon, amik bizony zavartak. Több olyan darabban is játszottam és játszom, amelyekben időnként félmeztelenre vetkőzőm. Az orvosom támogatott abban, hogy egy hasplasztikával rendbe hozzuk a dolgokat, de ehhez le kellett dobnom tizenöt kilót. Nos, nekem tizenhéttől sikerült megszabadulnom, így vállaltam a műtétbe, melynek során eltávolították a feleslegessé vált bőrt" – árulta el a Ripostnak.