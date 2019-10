Rihanna bizony nem szégyenlős, és ezt hamarosan újra be is bizonyítja azzal a fotóalbummal, amelybe eddigi kedvenc fotóit válogatta össze. Talán ez a pikáns kép is helyet kapott közöttük.

Valószínűleg a fél világ irigykedik most a két úriemberre, akik abban a kegyben részesültek, hogy Rihanna teljesen pucér testére segíthetik fel a ruhát. Szerinted is ez az igazi álommeló? A képet egyébként nem Rihanna osztotta meg, talán számára is váratlan módon került ki most ez a kép a közösségi médiába.