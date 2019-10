PomPom: Karotinkrém ylang ylanggal - 50 g, 2450 Ft

Ez a csodás bőrápoló vaj szemmel látható, hogy mennyire gazdag hatóanyagokban. Narancssárga színét nem mesterséges színezőanyag, hanem a sárgarépaolaj adja. Nevét a benne lévő rengeteg karotinnak köszönheti. A karotin bőrünkben átalakul A-vitaminná, ami bőrünk számára az egyik legfontosabb vitamin. Másik fő összetevője a sheavaj, ami rengeteg olyan zsírsavat tartalmaz, ami hozzásegít ahhoz, hogy bőrünk megtartsa nedvességtartalmát és rugalmasságát. A krém méhviaszot is tartalmaz, ami egy lélegző és védő bevonatot képez a bőrön, amely alatt a krém többi összetevője még intenzívebben ki tudja fejteni hatását. Illatát a mandarin illóolaj és az ylang ylang teszi ellenállhatatlanná.

Phi Cosmetics: Rosa Canina - 100% Vadrózsa olaj - 30 ml, 5990 Ft

A magyar vadrózsaolajnak, más néven csipkebogyóolajnak nincs párja a világon. Színével, illatával megbabonázza az emberi szívet-lelket. Speciális sajtolásnak köszönhetően a fontos zamatanyagai megmaradnak, melyek együttesen biztosítanak vöröses külsőt és gyümölcsös aromát az olajnak. Magas esszenciális zsírsavainak, a kétszeresen telítetlen linolsavnak és a háromszorosan telítetlen linolénsavnak köszönhetően hozzájárul a bőr nedvességtartalmának kiegyensúlyozásához, ezen felül katalizátora a sejtanyagcsere folyamatoknak.Sejtregeneráló hatása miatt a népgyógyászatban nagy múltra tekint vissza. A szépségápolásban ráncok tompítására, hegek halványítására, pigmentfoltok és striák ellen is nagyszerű választás.

Manna: Sheavajas testápoló habkrém narancs és szegfűszeg illóolajjal - 200 ml, 3390 Ft

A könnyű és légies testápolóba a sheavaj és a kakaóvaj mellé selymes szezámolaj és egzotikus kókuszolaj is került. Az illata már a karácsonyt, a téli mesevilágot idézi a narancs és a szegfűszeg illóolajnak köszönhetően. A gazdag hatóanyagok mellett a krémes, habos állagát is imádni fogod, aminek köszönhetően rendkívül jól kenhető. A szárazabb bőrnek is kiváló kényeztetés lesz.

Nagora: Narancs-vanília-körömvilág kézápoló krém - 50 ml, 2990 Ft

Ez az ápoló kézkrém bio körömvirágolajat tartalmaz, amely erősíti a bőr védőrétegét, és elősegíti regenerációját. Bőrnyugtató hatása is ismert. Emellett van benne aloe vera, mely rendkívüli bőrápoló tulajdonságokkal rendelkezik: sejtmegújító, nedvességmegkötő, hűsítő, nyugtató, kiváló antioxidáns. Jótékony a viszkető, irritált bőrre is. Bio, finomítatlan sheavajat is rejt, melynek "titka", hogy összetétele sokban hasonlít az emberi bőrt védő természetes emulzió összetételére, vitamintartalma pedig szinte tökéletes bőrápolóvá teszi, emellett allantoin tartalma kiemelkedő (8-11 %), ami különösen fontos a sejtregenrációhoz. Mennyei illatát a hígítatlan, tiszta édesnarancs illóolajnak és a természetes vaníliának köszönheti.

Eszterkrém: Ajakápoló balzsam stift - 1490 Ft

A kicserepesedett ajkak ellen nagyszerű védelmet nyújt ez az ápoló stíft, amitől csokoládéillatú, puha és finoman csillogóak lesznek az ajkaid. A kakaóvaj természetes fényvédelmet nyújt, a jojobaolajjal, a sheavajjal és a kandelillaviasszal együtt, védőburokkal vonják körbe az ajkaidat. Így megvédik a viszontagságoktól. Természetes csillámokat és ásványi pigmentet tartalmaz, hogy semmi káros anyag ne kerüljön az ajkaid közelébe. Halvány aranybarnás színt ad, vagyis inkább csak "volument", mint színt és egy kis szolíd fényt.

Dora Natura: Narancsos körömvirágszappan - 100 g, 1290 Ft

Kellemes narancsillat, szuper habzás és bársonyos bőr. Olyan élmény ezzel a szappannal a fürdés, hogy nem is gondolnád: valójában egy gyógyszappannal van dolgod. A körömvirág minden formáját felhasználták a szappanban, így került bele körömvirágolaj, körömvirágkivonat és szárított körömvirágszirom is. Ez a csodás gyógynövény az irritált, sebes bőr megmentője. Csökkenti a gyulladást, hámosít, regenerál. A kurkuma gyógyító hatásairól keveset tudunk Európában, pedig Ázsiában évezredek óta használják a népi gyógyászatban. Az angolszász országokban szent pornak (holy powder) is nevezik lenyűgöző hatásai miatt. A kurkuma elsősorban erős fertőtlenítő és sebgyógyulást serkentő hatása miatt került a szappanba, de a faggyútermelés szabályozására is nagyszerű hatással van. Ez a szappan 6 különböző növényi olajjal és shea vajjal hidratálja a bőrödet, miközben alaposan tisztít. Kíméletességének köszönhetően csecsemőkortól használható.

Lush: Shoot For The Stars fürdőbomba - 1890 Ft

Nem kell hullócsillagra várnod, ha kívánnál valamit. A mézillatú csillagpor szíved minden vágyát teljesíti. A fair trade bio kakaóvajból készült csillagok elolvadnak a vízben és hidratálják a bőrt, miközben a bergamottolaj felemelő illata a felhők fölé repíti a hangulatod. Dobd a kádba ezt a kobaltkék fürdőbombát és merülj el a saját galaxisodban, ahol a kedved mindig vidám, a bőröd mindig lágy. A csillagok együttállása segít a mandulaolajnak és a kókuszkrémnek lágyítani és hidratálni a bőröd. Az univerzum közepe csak egy fürdésre van!