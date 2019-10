Az idei ősz is a vidám, színes kiegészítőkről szól a divat, ezért a legfrissebb trendek figyelembevételével Magyarország legnagyobb outlet-központja összegyűjtötte neked azokat, amelyekkel garantáltan minden arcra mosolyt csalsz majd és színt vihetsz a hétköznapjaidba.

Végre megérkezett az ősz. Ebben az évszakban ismét elővehetjük a színes, trendi kiegészítőket. Összeszedtük az idei ősz legnagyobb slágereit. Ezeket mindenképpen szerezd be, ha nem lapul belőlük egy-egy darab a gardróbodban.

Hajpánt

A 90-es évek egyik nagy visszatérőjének idén ősszel a nagyméretű, plüss hajpánt számít. Ha éppen nincs kedved a kalaphoz, de szeretnéd valamivel feldobni a hajad, mindenképpen vegyél magadnak egyet. Ez a kiegészítő is szinte minden színben és fazonban megtalálható, sőt vannak gyöngyökkel díszített, extrémebb darabok is. Ez utóbbiakat viszont csak az igazán bevállalósaknak ajánlunk.

Kalap

Szeles, esős időben az egyik legpraktikusabb kiegészítő a kalap lehet: mindamellett, hogy megvédi a frizurád a széltől, csinos és kifejezetten nőies külsőt is varázsol. Idén a szélesebb karimájú a divat, amit szinte bármilyen színben meg lehet találni. Egy színben passzoló sállal és kesztyűvel igazán trendi lehetsz.

Kendő

Örök klasszikus a hatalmas kendő, amit sálként és poncsóként is használhatsz. Bármilyen színt vagy mintát választasz, nem tudsz mellé lőni idén ősszel. A nagy kockák valamint az állatminták idén is nagyon menők, de ha egy mustársárga vagy szürke egyszínű darabot választanál inkább, az is igazán trendi hatást fog kölcsözni megjelenésednek.

Harisnya

Az állatminta nemcsak a sálakon, hanem a harisnyákon is megjelenik. Ha igazán csinos és extrém szeretnél lenni, vállalj be egy párducmintás verziót, de ha a hagyományosabb vonalat szeretnéd követni, nagyon menőnek számítanak a színes pöttyökkel feldobott harisnyák is. Az egyszínű darabok kedvelőinek ezzel szemben a jól megszokott fekete mellett a karamell vagy a sötétbarna színt ajánljuk. A siker garantált.