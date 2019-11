Az egészséges életmód elengedhetetlen pillére a gyerekeknél is a testmozgás. Bár az esős, párás, hideg, havas napokon sokan az otthon melegében érzik magunkat a legjobban, télen is megtalálhatjuk azokat a mozgásformákat, amelyek ezekben a hónapokban is űzhetők, örömet szereznek, és biztosítják a folyamatos fittséget.

Szánkózás

Ugye, te is alig vártad már gyerekkorodban, hogy leessen az első hó, és elővehesd a szánkódat, és hatalmasakat csúszkálj a városkád melletti dombon vagy a suliudvaron. Ha nem volt lejtő, akkor is volt megoldás, maximum húztad a barátnődet, aztán ő téged: felváltva. Közben persze biztosan igazi csúszkálásról is ábrándoztál, ahol percekig is suhanhatsz a szánkón ülve anélkül, hogy le kelljen szállnod róla. Nos, ha már szülő vagy, a szánkózást ismét felveheted a repertoárba, hiszen ez a téli sport remek családi, gyerekes program is lehet. Ráadásul speciális környezet sem kell hozzá, szinte mindenhol megtapasztalhatjátok a havon siklás örömét.

Jégkorcsolya

A jégkorcsolya az egyik legnépszerűbb téli sport, kisebbek és nagyobbak is egyaránt élvezik és szinte minden városban adottak a feltételek az önfeledt csúszkáláshoz. A szánkózáshoz hasonlóan a korcsolyázás is remek családi program lehet, amire azonban figyelni kell az a réteges öltözködés és a megfelelő jégkorcsolya kiválasztása. Egy koripályán akár hosszú órákat is el lehet tölteni, a korcsolyázás pedig úgy mozgatja át a gyerekek testét, hogy szinte észre sem veszik, hogy elfáradnak.

Síelés

Ha síelni indulunk, nyugodtan vigyük magunkkal a gyerekeinket is. Persze, mielőtt kiválasztjuk az úti célt, arra figyeljünk, hogy gyerekeknek való pályák is legyenek, amelyeken ők is bátran lecsúszhatnak. A síelés nagyon jól fejleszti a mozgáskoordinációt és az egyensúlyérzéket, így a kiiskolásoknak csak a javukra válik. A kevésbé ügyes gyerekeknek is csak ajánlani lehet, pont a készségfejlesztő jellege miatt, persze eleinte mindig legyen mellettük felnőtt kísérő is.

Nagyon fontos a réteges öltözködés Minden téli sport esetében fontos, hogy a ruha teljesen szárazon és melegen tartsa a gyerekek testét. Ügyelj arra, hogy több réteg ruha legyen rajta, a legfelső réteg lehetőleg dzsekis anyagból készüljön, és a cipő is legyen vízálló. A sapka-sál-kesztyű triászt pedig, ugye, meg sem kell említenünk: alap.

Snowboard

Bár sokan félnek tőle, a snowboard is egészen kicsi korban elkezdhető. A gyerekek ekkor még nagyon gyorsan tanulnak, így pár nap alatt hóbíztossá válhatnak. Ahogy a szánkózás, a korcsolyázás és a síelés, úgy a snowboard is ideális sport, hiszen mind jó kondíciót adnak, ráadásul jó levegőn van a gyerek.