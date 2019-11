A gyerekek digitális eszközhasználatáról készült kutatás az ELTE-n több mint ezer szülő megkérdezésével. A felmérés szerint a gyerekek egyre korábban és nagyobb arányban használnak digitális eszközöket, így már a kétévesek fele "kütyüzik". A kutatók megállapításai között szerepel az is, hogy a szülők személyes példája is hatással van a gyerekek digitális eszközhasználatára: ha egy gyerek azt látja, hogy a szülő folyton mobilozik és érzelmileg fontos számára a telefon, akkor a gyerek is fontosnak tartja majd és többet fog foglalkozni vele – közölte az MTI.