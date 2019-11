Liptai Claudia nem először beszél arról, hogy gyermekkorában milyen szegények voltak: egy szenespincében laktak egy egykori cselédlakásban szó szerint a szén és a fa mellett. Mégsem a körülmények voltak a legszörnyűbbek, amit el kellett viselnie.

"Utána jártam abban a lakásban; nem hittem el, hogy ebben emberek éltek. Az ember nem fogta fel ezt olyan tragikusnak, mert nem ez volt a legszörnyűbb, hanem az apám, aki ivott. Ő volt szégyellni való" - árulta el Claudia. "De nem csak ivott, agresszív ember is volt. Bántott engem és az édesanyámat is sokat. A félelem rányomta a bélyegét a mindennapjainkra, és ez az egész életemben végigkísért. Azt szoktam mondani, hogy azért lett a mostani párom a férjem, mert nála már nem félek, ha megcsörren a kulcs a zárban" - idézi a Hot! Magazin Claudia Lovász Lászlónak adott interjúját. Elárulta, ő biztatta édesanyját, hogy váljon el az apjától, amit meg is tett, de el soha nem engedte a kezét: végig eltartotta apját. "Édesanyám halála után pedig én tartottam el apámat, de a legnagyobb bajom, hogy valójában sosem tudott ez a kapcsolat, ami piciként megvolt köztünk, újraéledni" - mondta.