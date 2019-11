A hibrid autók már évtizedek óta jelen vannak a piacon, ennek ellenére még mindig sok tévképzet él az emberekben ezekkel a modellekkel kapcsolatban. Pedig a hibrid rendszerrel működő járművek üzemanyag-fogyasztása jóval kedvezőbb, a károsanyag-kibocsátása kisebb, és az egyre fejlettebb technológiának köszönhetően nem is lomhábbak, mint a hagyományos motorral rendelkező társaik.

A hibrid rendszer nem nevezhető újdonságnak, hiszen már több mint 20 éves múltra tekint vissza, ennek ellenére még mindig vannak, akik idegenkednek tőle. Az újdonságtól való félelem és az információhiány sok tévképzetet szült, amelyek közül néhány még ma is tartja magát. Nézzük a legfontosabb tényeket és a legelterjedtebb tévhiteket ezekről az autókról, de kezdjük azzal, hogy hogyan is működik egy hibrid.

Hogyan működik egy hibrid autó?A hibrid rendszerrel rendelkező autók az energiaigényüket több, egymástól eltérő elven működő erőforrásból nyerik. Általában hagyományos és elektromos motor kombinációjából áll a rendszer, a vezetés közben, az autó által termelődő energiát pedig akkumulátor tárolja. Vagyis menet közben töltődik az akkumulátor, hogy ezt az energiát felhasználhassa az autó a működéséhez.

Mennyire üzemanyag-takarékos?A rendszer kialakításának köszönhetően az autó üzemanyag-felhasználása sokkal takarékosabb, ami nem csak a pénztárcánkat kíméli, hanem a környezetet is. Általában alacsony sebességnél, amikor nincs szükség a hagyományos, belső égésű motor használatára, a rendszer lekapcsolja azt, így csökkentve a károsanyag-kibocsátást, valamint az üzemanyag felhasználását. Városi forgalomban, piros lámpáknál vagy dugóban ülve ez kifejezetten hasznos. Nem beszélve arról, hogy a hibrid rendszer jóval csendesebb, így ezeknek az autóknak a zajszennyezése is kisebb.

Merül vagy nem merül?Az egyik legnagyobb félelem a hibrid autók lemerülése, és egyben az egyik legnagyobb tévhit is. Ennek a rendszernek a lényege éppen az, hogy ezek a járművek nem tudnak lemerülni. A fékezésből és a lassításból visszanyert energiát akkumulátor tárolja, amely alkalmas az autó elektromos szükségleteinek az ellátásra. Vagyis a vezetés közben az autó által termelt energia nem megy veszendőbe, hanem tárolódik, és felhasználásra kerül, amikor szükséges. A plug-in típusú hibridek pedig közönséges otthoni elektromos hálózatról is tölthetőek, így nem kell a hagyományos motort használni a töltésre.

Nehezebbek ezért lomhák?Mivel a legtöbb hibrid autóban két motor van, és az energia tárolásához szükséges akkumulátor, ezért azt tartják ezekről a járművekről, hogy nehezebbek, így lomhábbak is. Valójában azonban egy hibrid rendszerrel működő autó is dinamikus vezetési élményt nyújt. A hagyományos és elektromos motor együttes működése egyenletes gyorsulást biztosít, a folyamatosan fejlődő technológiának köszönhetően a többletsúly is egyre kevesebb. Ilyen újítás a generátorként és indítómotorként egyaránt működő integrált indítógenerátor, amely egyszerűbbé teszi a rendszert, és könnyebbé a hibrid autókat.

Gyakran hibásodnak meg a hibridek?A hibrid autók esetében a rendszer összetettsége miatt sokakban felmerül, hogy költségesebb a fenntartásuk, és esetleg gyakoribbak a meghibásodások. Csakúgy, mint a szimplán hagyományos motorral működő autók esetében a hosszú élettartam a rendszeres karbantartáson is múlik, de gyakoribb meghibásodástól biztosan nem kell tartani. Mivel a belső égésű motort elektromos motor segíti, ez csökkenti annak elhasználódását is. Az akkumulátorokat pedig folyamatos használatra tervezték, a legtöbb esetben pedig több év garanciát vállalnak rá a gyártók. És mivel ez a technológia már nem számít újdonságnak, probléma esetén a megfelelő szakember megtalálása sem okozhat gondot.

A cikket támogatta a Magyar Suzuki Zrt.