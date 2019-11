A videóban egy mondhatni hagyományos ábrázolású földönkívüli lény jelenik meg, aki magas, hosszú végtagjai, nagy feje és nagy szemei vannak. A videó közzététele után több bejelentés is érkezett Mexikó-szerte, hogy hasonló földönkívüli szerzetet láttak. A napiufo.hu részletes elemzést készített arról, hogy mennyire hihető a mexikói farmon rögzített felvétel, amit most meg is nézhetsz!