Az X-Faktor köreiben eddig sem volt titok, hogy a két énekes egymásra talált, a hírek szerint régóta kézenfogva mászkálnak az RTL Klub székházában. Bár a zenésztársaik tudták az igazságot, más nem is sejthette, hogy Puskás Peti és Dallos Bogi a forgatások alatt egymásba zúgtak, és hónapok óta egy párt alkotnak.

Miután a Star magazin lehozta közös fotóikat - amiből egyértelmű, hogy egy párt alkotnak - kénytelenek voltak előállni a farbával, és egy közös Instagram fotóval erősítették meg a pletykákat:

Dallos Bogi egyik barátnője a Blikknek mesélt a két mentor bimbózó szerelméről.

"Már a műsor előtt is ismerték egymást, és bár akkor is szimpatikusak voltak egymásnak, mindkettejüknek volt párja, így nem történt semmi. Év elején azonban Bogi és volt kedvese, Ádám kapcsolata véget ért, tavasszal pedig Peti és Eke Angéla is szakítottak"

-mondta a bennfentes.

"Mind a három fiú örült, hogy Bogi érkezik, de Peti különösen. Barátságnak indult a kapcsolatuk, Bogi élvezte a szingliséget, de az érzelmeknek nehéz parancsolni.

Amikor a válogatóknak vége lett, és jó pár napot együtt töltöttek augusztusban a mentorházban, akkor vált egyértelművé: talán többet éreznek a másik iránt."

-folytatta Bogi titokzatos barátja.

Nem örülnek, hogy kiderült a titkuk, de így talán már nem kell bujkálniuk."

-zárta rövidre.