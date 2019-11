A fehérneműshow 1995 óta fontos esemény, évente több millió tévénéző követte figyelemmel. Az elmúlt évben azonban a a nézettsége soha nem látott mélypontra zuhant, számos kritika érte a show-t, szexistának, idejétmúltnak titulálták és a sokszínűség hiányát vetették a szemére.

A márka anyacége, az L Brands szerint eljött az ideje, hogy a változtassanak a marketingstratégián. "Próbáljuk kitalálni, hogyan pozícionáljuk újra a márkát és milyen legyen a kommunikációja" - mondta Stuart Burgdoerfer, az L Brands gazdasági vezetője.

Hozzátette, a show mindig is fontos része volt a brandnek és marketing szempontjából is fontos esemény volt. A bemutatókon a világ leghíresebb topmodelljei vonultak végig a kifutón, Tyra Banks, Heidi Klum, Miranda Kerr és hazánk büszkesége, Palvin Barbi is az angyalok között szerepelt.

A Victoria's Secret eladásainak visszaesése jelentősen csökkentette az L Brands teljesítményét, a csoport 252 millió dolláros veszteséget jelentett be a harmadik negyedévre.