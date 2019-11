"Nagyon szeretném kevésbé stresszesen végigcsinálni ezt a terhességet, mint az előzőt" - mondta Csilla korábban, aki a vegaságát is felfüggesztette, mert úgy gondolja, nem az ő fogadalmai a fontosak, hanem a benne fejlődő gyermek.

Bár a vegaságát felfüggesztette, a sportról nem mondott le, és néhány héttel ezelőtt hosszú bejegyzésben árulta el követőinek, hogyan tartja fitten magát.

"A helyzet az, hogy amikor Milánnal voltam terhes nem csináltam semmit, gyakorlatilag tojásokon lépkedtem, annyira paráztam, ráadásul folyton keményedett a hasam, így leginkább csak arra emlékszem, hogy edzés gyanánt, a nutellás üvegeket cipeltem haz.#hello+25kiló Most viszont úgy tűnik, hogy az összes brutál rosszullét a 12. hét végére eltűnt és szerencsére tök jól vagyok, ráadásul már pontosan ismerem a testem jelzéseit, így sokkal bátrabb vagyok! Vagyis a 12. hét után összesen 3szor voltam kocogni, de nem bírtam a pulzusomat a normális tartományban tartani és a rázkódás sem esett jól, így bevonultam a terembe. Most emelkedőn gyalogolok és az elipszistréneren kardiózom, ami viszont állati jólesik! Terveim közt szerepel még az úszás, aztán később a jóga. Eddig hetente 5ször, 1 órát futottam, ezt most heti 4szer, 1 óra kardió váltotta fel. De csak addig, ameddig jólesik. Amúgy arra tök kíváncsi vagyok, hogy tényleg hatással van-e a babára, az ha az anyuka mozog a terhessége alatt...Milánnal ültem 40 hétig és lett egy elképesztően aktív, fáradhatatatlan zsivány gyerekem. Most viszont teli vagyok energiával, vajon akkor a kistestó egy #kisbuddha lesz!?

Csilla azóta fürdőruhában is megmutatta pocakját, most pedig egy szabadtéren készült edzős fotót osztott meg magáról, amihez viccesen csak annyit fűzött:

"Kicsit, mintha könyörögnék valakinek, pedig csak combizom gyakorlat!"