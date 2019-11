„Az utóbbi időben Zitával folyamatosan a naptáramat nézegettük, mikor nem forgatok, nincs színházi előadásom, mikor nem játszom vidéken, szóval sakkoztunk az idővel, hogy is lenne jó a szülés. Mármint olyan szempontból, hogy én is ott lehessek. Persze tudjuk, ez nem kívánságműsor, de azért mégis tervezgettünk. Az utóbbi hetekben a legizgatottabb azonban a nagyfiam, Lóci volt. Alig aludt, tűkön ült, hogy a mikor jön a kis tesó. Mindennap megkérdezte: 'Esetleg ma?' Azt mondta, ha beindul a szülés, és ő iskolában lenne, ne a kórházba menjünk először, hanem mindenképpen érte, mert ki nem hagyná a kis testvére születését. Erre aztán nem került sor" – mesélte Kristóf a Storynak, ahol meg is mutatták a babát.