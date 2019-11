Vajna Timi nem először tesz tanúbizonyságot emberségéről, korábban is rengeteg alkalommal adományozott beteg gyermekek számára.

Az ünnep közeledtével, és azok után, hogy elhunyt férjének, Andy Vajnának több holmiját is elárvereztette, Vajna Timi újra ajándékokkal lepte meg a beteg gyerekeket. Timi a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetnek egy hűtőt és egy szárítógépet is adományozott, amire már nagy szükségük volt. Ezen kívül természetesen játékokkal is kedveskedett a piciknek.

„Megleptem ezeket a kis tündéreket a Gottsegen György Országos Kardiológia Intézet Gyermekszív központjában és vittem az osztály részére egy hűtőt és egy szárítógépet, mert a nővérek viszik haza a mosatlant.. Az aukció bevételének java részét nekik és egyéb szervezeteknek ajánlom fel. A videón lévő kisfiúról sajnos lemondtak a szülei, a szívem szakadt meg, de az orvosok és nővérek fantasztikus, odaadó munkája és gondoskodása nagyon sokat segít nekik. Ezer hála érte" - írta a közösségi oldalán Andy Vajna özvegye A kórházban készült fotókat itt megnézheted, illetve ha tovább lépsz, egy videót is találsz: