Senki nem gondolná, hogy egykor A Könyhafőnök VIP csinos játékosa is küzdött a plusz kilókkal.

Demeter Alexandrát a Survivorben ismerhette meg az ország. A gyönyörű lány most a Konyhafőnökben bizonyítja rátermettségét, és bár senki nem gondolná, régebben ő is küzdött a kilókkal.

"Édesszájú voltam" - ismerte el a Story magazinnak az RTL Klub sztárja.

A gyógyszerészként végzett lányhoz mindig is közel állt a gasztronómia: anyukája és apukája is remekül főz. Alexandra jelenleg otthon tanít, és szerte az országban tart szemináriumokat, így nem sok ideje marad a főzésre.

"Inkább a nyers ételeket szeretem, rengeteg zöldséget és gyümölcsöt eszem, no meg naponta egy zacskó tökmagot."

A lányhoz mindig is közel állt a sport, ötéves korától ritmikus sportgimnasztikázott, többszörös országos bajnok, válogatott sportoló volt.

"16 évesen abbahagytam a sportot, és elkezdtem enni. Végre azt, amit tíz évig nem lehetett. Az evéssel kompenzáltam egy igen érzékeny korban, tinédzserként, és semmi nem érdekelt. A lezserség következménye a folyamatos hízás... Már 75 kiló voltam, amikor utoljára mérlegre álltam, többé nem. Az persze fejbekólintott, amikor egy normál ruhaboltban közölték velem, hogy az én méretemben nincs ruha..."

Szandi egyetemistaként döbbent rá, hogy nem tetszik magának, és akkor változott meg az élete, amikor fél évre Szardíniába költözött.

"Arrafelé rengeteg halat fogyasztanak sok zöldséggel, így azt ettem én is. Ezzel kezdődött. Egyszer csak elkezdtem fogyni, és egyre jobban éreztem magam a bőrömben. Újra sportoltam, futottam, és ha hosszabb idő alatt is, de bő 25 kiló ment le rólam. Most 55 vagyok és úgy-ahogy tartom a súlyomat.

-büszkélkedett.