Közhely, de igaz, amikor karácsonykor megajándékozol valakit, nem az érték a fontos, hanem az, hogy mennyire találtad el szeretteid vágyát és mennyire személyre szabott az ajándék. Persze, ha jobban állsz anyagilag, nincs akadálya, hogy drágább meglepetést vásárolj, de ha nem engedhetsz meg magadnak nagyobb költekezést, akkor egy kis leleményességgel és fantáziával is örömet okozhatsz.

Ne kapkodj, rendelj!

Még ha konkrét elképzelésed is van arról, hogy kinek, mit szeretnél vásárolni, esetleg megpillantod egy üzletben a tökéletes ajándékot, ne kapkodj, ne vedd meg azonnal. Előbb nézd meg az internetes áruházakban, kapható-e ez a termék. Nagy eséllyel olcsóbban megtalálod, mint ha megvetted volna. A rendelésnél azonban mindig figyelj az oldal hitelességére, hogy van-e lehetőség kicserélni az árut, és nem utolsósorban gondolj arra is, hogy a csomagodnak meg kell érkeznie karácsonyig.

Do It Yourself!

Ha jó a kézügyességed és túlteng benned a kreativitás, fő vagy kiegészítő ajándékként te is készíthetsz meglepetést. Ha így döntesz, itt csak az alapanyagokat kell megvásárolnod, ha pedig valóban jól ismered azt, akinek elkészíted az ajándékot, egy életen át megbecsült és féltve őrzött emléket adsz szerettednek.

Ajándékozz élményt!

Ha fogalmad sincs, mit vásárolj szeretteidnek, lépj túl a tárgyi ajándékokon, és válassz valami egészen mást. Ha jól gondolkozol, életre szóló élményhez segítheted hozzá a barátaidat, családtagjaidat. a lehetőségek tárháza végtelen. Persze, nem kell feltétlenül aranyárban gondolkoznod: egy wellness-hétvége vagy egy páros színházjegy foglalás egy szabadulószobába mind jó választás lehet.

Fogjatok össze!

Ha biztosan tudod, hogy barátod vagy valamely családtagod nagyon régóta vágyik egy értékesebb holmira, legyen az egy drága ruha vagy elektronikai cikk, esetleg egy költségesebb utazás: fogjatok össze és legyen az a közös ajándékotok. A várt öröm így egészen biztosan nem marad el, és mivel az ajándék kötsége több felé oszlik, úgy okoztok boldogságot, hogy nem kell erőn felül a pénztárcátokba nyúlni.

Húzd meg a határokat!

Mielőtt ész nélküli vásárlásba kezdesz, szabd meg a büdzsét. Határozd meg, hogy mennyit szánsz a karácsonyi ajándékokra és asszerint vásárolj. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy tökéletes ajándék kedvéért nem költhetsz egy kicsit túl a tervezetten, de mindig maradj a józan ész határain belül.

A cikket támogatta a Provident.