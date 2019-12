Hiába könyörgött a szomszédnak a színésznő, ugyanis a mellettük lévő építkezés miatt bármikor a fejükre dőlhet az otthonuk. A nagy munkálatok miatt kettérepedt a színésznő háza.

"A szomszéd építkezése miatt dől a fejünkre a házunk. 300 ezret költöttem szakértői véleményekre, hogy valaki igazolja a helyzetemet, de hasztalan. Teljesen tehetetlen vagyok, és támfalat sem kapok. Csak az emberi empátiában bízhatok, könyörögtem, hogy állítsák le a munkagépeket, de mindhiába. A fiamat ki kellett menekíteni, nem engedem, hogy itt legyen, a talaj folyamatosan csúszik ki alólunk, a ház bármikor a fejünkre dőlhet. Az elmúlt héten barátoknál húzta meg magát. A másik szomszéd, aki támogat ebben a helyzetben, kipakolt nekünk a szuterénből, hogy legyen hova mennünk" - mesélte a Blikknek szomorúan a színésznő, aki 25 éve él budai otthonában családjáva.

"Én megértem, hogy minél előbb be szeretnének költözni, de nekem is éppen három gyermekem van, az én problémámmal ki törődik? Egy hete nem alszom, szegény férjem is bele van betegedve, a gyomrára ment az ideg. Közben próbálunk dolgozni, most sem tud itt lenni és segíteni, késő estig a színházban van. Nem tudom, kihez, milyen hivatalhoz forduljak, életveszélyessé vált a házam. Ki fognak dőlni a falak, de ami a legjobban bánt, az az emberi hozzáállás."