Palik László hamarosan elkezdi forgatni az Exatlon Hungary második évadát, ezért nemsokára Dominikára utazik. A karácsonyt is rendhagyóvá teszi ez az utazás.

Palik László hamarosan ismét Dominikára utazik az Exatlon Hungary második évadának forgatására. Január 1-jén indul a műsor, így már két ünnep között megkezdődnek a forgatások. Kapkodós lenne a karácsonyuk, így úgy döntöttek, előrehozzák az ünnepeket.

"Kicsit korábbra tettük most a karácsonyt, mivel a két ünnep között már forgatunk, és nem lesz a meghitt családi pillanatokra idő. Egy biztos, hogy így, vagy úgy, de nem fogok hónapokat a családom nélkül tölteni, meglátjuk hogyan tudjuk majd megoldani, de mindenképp megoldjuk. Új lesz az egész pálya. Átépítettek mindent, sőt most vizes blokk is lesz, ami azt jelenti, hogy tengerben kell majd az akadályon áthaladni" – mesélte a Borsnak Palik.