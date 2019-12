Krausz Gábor és Tóth Gabi kislánya, Hannaróza december 3-án született, 54 centivel és 3150 grammal.

A büszke nagynéni, Tóth Vera most az Instagramon is köszöntötte unokahúgát, megható soraihoz pedig egy tündéri képet mellékelt. A fotót már most imádják a Tóth lányokért rajongók, és csak úgy záporoznak a gratulációk.

"Szia kicsi Manóka! Már vártunk... Jézuska legszebb ajándéka vagy."