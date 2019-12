Folyamatban van Vasvári Vivien és Fecsó válása, hamarosan pedig az is kiderülhet, hogyan osztják el egymás között a gyermekfelügyeletet. A férfi nemrég azt nyilatkozta, imádja az apaságot, és már megtanulta kisfiát bepelenkázni, olykor szokott főzni is. Vivi azonban nem hisz abban, hogy Fecsóból ilyen gyorsan mintaapa lett.

„Eddig nem nagyon foglalkozott a kisfiával, a haverok, a bulizás hajtotta. Ám most a hétvégéit állítólag meseolvasással, pelenkázással, játszóterezéssel, etetéssel tölti. Fecsó kénytelen volt mindent gyorsan elsajátítani, miután elhagytam. Az édesanyjához költözött. Remélem, hogy ő is besegít a kisfiú gondozásában, és vigyáz rá, ha szombat esténként az apukának halaszthatatlan dolga akad az éjszakában. Kétlem, hogy Fecsó egyedül képes lenne gondoskodni a gyerekről" – fejtette ki a hot! magazinnak, majd hozzátette, ennek ellenére szeretné, ha fia sok időt tölteni az apjával is. „Edwardért mindketten felelősséggel tartozunk, a viselkedésünkkel példát mutatunk neki. A legfontosabb, hogy a gyerekek minden támogatást és szeretetet megkapjanak és boldogok legyenek."