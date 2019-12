Ahhoz, hogy szerető és gondoskodó gazdik legyünk, nem elég, ha sokat játszunk a kutyánkkal, gyakran elvisszük sétáltatni és még azt is megengedjük neki, hogy az ágyunkba feküdjön. Nagyon fontos az is, hogy odafigyeljünk arra, hogy a táplálása megfelelő és kiegyensúlyozott legyen. A köztudatban viszont rengeteg tévhit terjed azzal kapcsolatban, hogy mit is érdemes adni házi kedvencünknek. Cikkünkben most ezeket tisztázzuk.