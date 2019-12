Vészesen közeleg a karácsony és bizonyára még bőven akadnak olyanok, akik tanácstalanok az ajándékokat illetően. Nekik hoztunk néhány szuper házilag, saját kezűleg is elkészíthető, nem mellesleg pedig olcsó ötletet, amivel akár a hölgyeknek, akár az uraknak is kedveskedhetünk karácsonykor. 3 olyan arckrém elkészítését szedtük össze, amik nagyon olcsón és egyszerűen elkészíthetők.



Hidratáró arckrém zsíros bőrre

Ez egy szuper hatásos diy arckrém, ami a zsíros bőrű hölgyek és urak számára alkalmas, mindennapi használatra. Ha ezt a krémet adod szeretteidnek, garantáltam selymes és hidratált lesz a bőrük, valamint a faggyútermelést is szabályozhatják vele.



Hozzávalók:

5 kanál jojoba olaj, 2 kanál lenmagolaj, 1 és 1/2 kanál bio méhviasz, 1 kiskanál aloe vera gél, 3-4 csepp illóolaj



Elkészítés:

Gőz fölött melegítsd fel a jojoba olajat, a lenmag olajat valamint a méhviaszt. Kevergesd folyamatosan, amíg elegyednek a hozzávalók. Ezután vedd le a tűzről és hagyd kihűlni a kapott masszát. Ha kihűlt, keverd össze az aloe vera géllel és az általad tetszőleges illatú illóolajjal. Addig keverd, amíg homogén, krémes állagú nem lesz. Az így elkészült szuper hatásos arckrémet tedd egy szép tégelybe, kösd át masnival és máris egy tökéletes ajándékot kapunk.

Ránctalanító arckrém shea vajjal

Köztudott, hogy a shea vaj rendkívül jól hidratálja a bőrt, megfelelő hozzávalókkal pedig tökéletes ránctalanító és hidratáló krém lehet az érettebb bőr számára.



Hozzávalók:

110 gr shea vaj, 110 gr kakaó vaj, 110 ml jojoba olaj, 70 ml tisztított víz



Elkészítés:

Tedd egy tálba a shea vajat és a kakaó vajat, majd olvaszd meg őket vízgőz felett. Fontos, hogy masszát ne hevítsük túl! Ha megolvadt a két vajunk keverjük hozzá apránként a jojoba olajat és a 70 mililiter vizet. A vízre azért van szükség, mert annak hozzáadásával a krém még jobban hidratálja a bőrünket.

Ha illatosítani szeretnénk az amúgy enyhén kakaó illatú krémünket tehetünk hozzá egy kis illóolajat is. Ha karácsonyi ajándéknak szánjuk a krémet, akár narancsos, fahéjas olajat is csepegtethetünk a kencénkhez. Ne ijedjünk meg, a langyos masszánk eléggé híg állagú lesz, de amint kihűlt, szilárd állapotúvá változik. Öntsük még híg állapotban a krémünket egy szép üvegcsébe, csomagoljuk be és kész is a tökéletes ránctalanító krémünk.

Arckrém helyett levendulás arcolaj

Ha nem krémes állagú arcápolót szeretnénk ajándékozni, hanem egy sokkal intenzívebb bőrápolót, tökéletes megoldás lehet az otthon is elkészíthető arcszérum, mely garantáltan felölti a hideg időben az arcbőrt. Célszerű ezt az arcolajat lefekvés előtt használni, hogy reggelre az olajok kellően kifejthessék hatásukat. A levendula pedig nem mellesleg alvássegítő tulajdonsággal is rendelkezik, így a nyugodt éjszakai pihenést is előidézhetjük általa.



Hozzávalók:

jojoba olaj a bázisképzéshez, ligetszépe olaj a táplálás miatt valamint 3-4 csepp levendula illóolaj az illat kedvéért



Elkészítés:

Szerezzünk be egy szép formájú üvegcsét, amiből praktikusan kiönthető lesz az arcolajunk és töltsük meg a 2/3-ig jojoba olajjal, ezt követően adjuk hozzá a tápláló ligetszépe olajat majd végül csepegtessük bele a levendula illatú illóolajunkat. Gondosan zárjuk le az üvegcsét, majd finom mozdulatokkal alaposan rázzuk össze az olajokat.

