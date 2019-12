A Sámpár család egyik kedvenc előadója Molnár Ferenc Caramel, akinek egészen a kezdetektől figyelték karrierjét és minden albumát imádják. A kis Emma is nagyon szereti, kívülről tudja az előadó szövegeit, amelyet most be is bizonyított a stúdióban, ahol felénekelte Caramel egyik dalát az előadóval.