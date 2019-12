Istenes Bence és Csobot Adél remekül működik párként, ami elsősorban közös életfelfogásuknak is köszönhető. Most Bence volt az, aki megosztotta rajongóival, hogyan is állnak ők ketten a férfi és női feladatokhoz.

Őszintén szólva, mi nagyon nem hiszünk a hagyományos család modellben, miszerint a férfi a pénzt keresi, a többi pedig a nő dolga. Én első perctől kezdve szinte ugyanannyit pelenkázok, fürdetek, viszem-hozom Nátánt az oviba, gyakran főzök, porszívózom es mosogatok. De Adél is simán lenyírja a füvet, ha épp olyan kedve van, sokkal türelmesebb, ha bútorszerelésről van szó es havat is lapátol. Szerintünk ma ez így tud jól működni! Nem azt mondom, h a no ne legyen no, a férfi pedig férfi, de ez nem az otthoni munkamegosztáson múlik!! Az kemény es monoton feladat, főleg ha mar gyerekek is vannak a képletben. Nálatok ezek a dolgok, hogy vannak? Hogyan tud ez szerintetek jól működni? – írta közösségi oldalán a műsorvezető.