Tipikus ünnepi veszélyforrás – a karácsonyfa

A legtöbb gondot a karácsonyfa okozza, mely kigyulladhat, eldőlhet, díszítésekor kisebb balesetek történhetnek. Leggyakrabban kedvenceink ráugranak a fára, melynek díszei így eltörnek s az apró szilánkok nem csak az állatok mancsát, nyelvét, szájpadlását vághatják meg és sérthetik fel, de a gazdik is megsérülhetnek. Az összerágott, behorpasztott gömbök, régi díszek is veszélyesek lehetnek, hisz gyakorta tartalmaznak metilén-kloridot, ami belélegezve mérgező. Az apró tűlevelek, a boák, az angyalhaj könnyen fulladáshoz, bélelzáródáshoz vezethetnek. A fa felállításakor gondolj a biztonságára – használj gyerekbiztos karácsonyfatalpat, sőt akár rögzítsd a fát a falhoz, hogy ne borulhasson fel. A vegyszereket is próbáld kerülni – legyen szó akár ezüst- vagy hósprayről, tartósítószerről. A törékeny díszeket érdemes a lehető legmagasabbra, szinte elérhetetlen helyre tenni, a fa aljára pedig a kevésbé sérülékenyeket.

Hangulatos, de tűzveszélyes fények

Az őrizetlenül hagyott gyertyák és csillagszórók percek alatt bajt okozhatnak. Soha ne hagyd felügyelet nélkül égve ezeket a fenyőfa, az adventi koszorú vagy a dekoráció közelében, hisz nem csak tűzveszélyesek, de nem csak mi, hanem kedvenceink is könnyen megégethetik magukat. Az elektromos mécsesek és égők ugyan biztonságosabbak, de ezek használata is felügyelettel történjen. A hangulatos fényeket kapcsold ki, amikor aludni térsz, hisz az éjszaka közepén egy kis zárlat is nagy bajt okozhat. Ne feledd, a karácsonyi égősorok kifejezetten csábítók lehetnek a kisállatoknak, akik örömmel rágcsálhatják a kábeleket, így akár áramütést is szenvedhetnek.

Gyomorrontás, túlevés és haláli falatok

Az ünnep elképzelhetetlen finom falatok nélkül, de a különleges fogások számos veszélyt rejthetnek. Míg mi a gyomorrontással, a túlevéssel és az allergiával kell, hogy számoljunk, addig a kisállatokra valóságos veszélyáradat leselkedik. Ne adj kedvenceidnek a karácsonyi menüből, hisz a túlevés következtében szervezetük nem képes feldolgozni a zsírokat, mely hasnyálmirigy-gyulladáshoz vezethet. A kelt tészta is gondot okozhat, mert a gyomorba jutva az élesztő tovább dolgozik, így puffadást, gyomorfeszülést, sőt alkoholmérgezést is kiválthat. Az ünnepi hangulat szellemében se adj az állatoknak alkoholt, még süteménybe sütve sem, hiszen mérgező lehet. Tiltólistás továbbá a csokoládé, a hagyma, a fokhagyma, a szőlő, a mazsola, a szerecsen- és makadámdió, az édesítőszerek (xilit), a kávé és a tea. A csontokkal vagy a hallal sem érdemes kísérletezni, ugyanis a szálkák és a csontszilánkok végzetes sérüléseket eredményezhetnek. Ha nem szeretnéd, hogy a négylábúak kimaradjanak a jóból, akkor szerezz be az igényeikhez kifejlesztett jutalomfalatot, finomságot.

A karácsonyi hangulat mérgező is lehet

Karácsonykor gyakran dekorálunk mikulásvirággal, magyallal, fekete hunyorral, tiszafával, amarillisszel, borostyánnal, fagyönggyel – hiába gyönyörűek, sajnos veszélyesek lehetnek kiskedvenceink számára. Akár egy levél elfogyasztása is mérgező lehet – mérgezési tünetek esetén azonnal indulj az állatorvoshoz. Sokan nem is gondolják, hogy a kellemes illatfelhőt biztosító párologtatók is végzetesek lehetnek, hisz az állatok örömmel isszák ki a tárolókba csepegtetett, kellemes aromát kibocsátó és emiatt megtévesztő olajos vizet.

Pirotechnika és rémület

A tűzijáték okozta balesetek elkerülhetők, ha minden szükséges óvintézkedést és a leírásban foglaltakat szigorúan betartva használjuk a hivatalos árusítóhelyeken vásárolt pirotechnikai árut. Ha azonban te is kisállat-tulajdonos vagy, fontold meg, hogy valóban szeretnél-e saját tűzijátékot, így kiskedvenced sok stressztől tudod megkímélni. Hogy tovább könnyítsd ezen a napon négylábúd helyzetét, maradj otthon vele, hogy megszokott környezetben, biztonságban tölthesse az év utolsó napját. A kutyákat érdemes napközben, az ünneplés előtt pórázon megsétáltatni, majd éjfélhez közeledve a leginkább hangszigetelt helyiségben tartózkodni, bezárni a menekülési útvonalként funkcionáló ajtókat, ablakokat, kapukat, ezzel gátat szabva a rémült állat menekülésének. Sokat segíthet, ha játékkal vagy egy kis kényeztetéssel tereljük el kedvencünk figyelmét, de ha kisállatunk nagyon érzékeny, akkor állatorvossal konzultálva érdemes nyugtatót is beszereznünk. Az ünnepi szezon előtt számos helyen ingyenesen ellenőrzik az állatokba ültetett chipeket, így biztos lehetsz benne, hogy egy esetleges szökés után is gyorsan visszakerülhet hozzád kedvenced.