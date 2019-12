A karácsony nem a fogyókúra ideje, ilyenkor a többség többnyire már az újévi fogadalomra készül. Érthető, hogy mindenki élvezni szeretné az ünnepeket és a finom falatokat. De érdemes a testet felkészíteni a nagyobb étkezésekre, és ha ezt jól csináljuk, megúszhatjuk az ünnepeket plusz kilók nélkül. Természetesen így is a tudatos kilengésre és odafigyelésre jó helyezni a hangsúlyt. Néhány egyszerű szabályt betartva a karácsonyi finomságokat is élvezhetjük, és a hízástól vagy a túlevés okozta kellemetlen tünetektől sem kell tartanunk.

Zsírégető üzemmód karácsonyra

Az életmódváltás megkezdését vagy folytatását nem ajánlott az ünnepek utánra halasztani. „Minél több nap telik el karácsony előtt sportosan és egészséges étkezéssel, annál biztosabb, hogy sejtjeink inzulinérzékenysége és anyagcserénk megfelelő lesz, és szervezetünk könnyebben irkózik meg az átmeneti ételtöbblettel is" – fogalmaz Dr. Farkas Kitti, aki szerint az átgondolatlan habzsolás helyett tudatos kilengést kell tervezni az ünnepekre. Ilyenkor kevesen kezdenek fogyókúrázni, pedig lenne értelme. Egy kéthetes szakmai diétát mindenkinek érdemes tartani, hiszen így kisebb mértékben fogja zsírban elraktározni a szervezetünk a karácsonyi akomát, és könnyebben fogjuk utána leadni azt a kis pluszt.

A vacsora helyett az ebéd legyen hangsúlyos

A reggeli szénhidrátszegény, de fehérjében gazdag legyen. Sokan hagyományosan az ünnep napjaiban késő este fogyasztják el a három-ötfogásos, süteményekkel és pohárkrémekkel megfejelt családi vacsorát. A doktornő szerényebb, kevesebb szénhidrátot tartalmazó esti étkezést javasol, és az „igazi" karácsonyi étel és a desszert ebédre ütemezését. Délben a szervezetünk inzulintermelése élettanilag alacsony, így az ilyenkor elfogyasztott ételek kisebb mértékben raktározódnak. Tehát az ebére fogyasztott többlet nem okoz olyan kárt, mintha ugyanezt vacsorára ennénk, vagy akár reggelire fogyasztanánk az ünnepi édességeket. Az ünnepek idején is fontos, hogy tartsuk be a napi három étkezést, amelyek közt legalább négy óra telik el.

Az egészséges változat ugyanolyan finom!

Köles a „szent" töltött káposztában fehér rizs helyett? Teljes kiőrlésű karácsonyi süti? Sokan talán hátrahőkölnek, de évről évre többen jönnek rá, hogy a szokásos receptek könnyebb, egészségesebb változatai ugyanolyan finomak, mint hagyományos társaik. Ami külön jó hír, hogy rendszerint elég egy vagy legfeljebb két összetevőt lecserélni, a recept elkészítése pedig semmivel sem bonyolultabb. Mind a töltött káposzta, mind a karácsonyi asztal elengedhetetlen eleme, a bejgli elkészíthető

alakbarát változatban is

Mindent mértékkel, mindennap mozogni!

A karácsonyi eszem-iszom tényleg akkor lesz örömteli, és akkor nem okoz utólag rossz érzéseket fizikailag vagy lelkileg, ha a mennyiség helyett a minőséget élvezzük. Attól, hogy egy finom ételből rengeteget falunk fel, nem leszünk boldogabbak, viszont, ha eleve igyekszünk különlegesebb, ritkábban ízlelt fogásokat az asztalra tenni, azokból akár kevesebb is elég a maradéktalan kulináris élvezethez – fogalmaz a szakember. Ne feledjük: az ünnepek alatt is mozogjunk mindennap! Nem muszáj izzasztó fitneszórákra gondolni, lehet ez egy intenzívebb séta is, ami különösen jó élmény, ha az egész család részt vesz benne. A legjobb, ha reggel éhgyomorra sétálunk egy nagyot, vagy megyünk egyet kocogni, így tudjuk az előző napi kilengés hatását kompenzálni.