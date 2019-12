Nagy Feró mindent képes háttérbe helyezni, hogy az unokáit szórakoztassa

„Különösebben nem készülök a karácsonyra, én inkább az a tipikus nagypapa vagyok, aki azt várja, hogy végre az unokáival legyen! A feleségem szokta kézben tartani ezt az ünnepi készülődést, ő a motorja az egésznek, hogy minden a legtökéletesebb legyen mire megérkezik a család. Persze, ha kell segítség, akkor csak egy szavába kerül, én kéznél vagyok"

-nyilatkozta a zenész, aki azt is elárulta, mi lesz idén az ünnepi menü.

„A karácsonyfát mindig a feleségem díszíti a gyerekekkel. Ez hagyomány. 24-én délelőtt neki is látnak, hogy mire megérkezik az egész család, készen legyen. A délután már az ünneplésről szól, és a hatalmas evésről. Idén is rántott hal kerül az asztalra, és sok más finomság is. Szerintem nem kell mondanom, hogy itt mindenki jól belakmározik. Jó buli nagyon! Na meg utána a pihenés, és az óriási alvás!"

– zárta le a Beatrice frontembere.