Ha a családban két kisgyermeknél is több van, a karácsony a szokásosnál is nagyobb szervezést igényel, hogy az ünnepek valóban veszekedés és stressz nélkül teljenek. ARagazze azt írja, nem célravezető egész évben azzal ijesztgetni a gyerekeket, hogy ha rosszak lesznek, nem kapnak semmit a Jézuskától. A negatív üzenet helyett legyen inkább a jó dolgokon a hangsúly, dicsérjük meg például, ha kitakarította a szobáját, mondjuk el neki, hogy ezt a Mikulás is biztosan értékelni fogja.

Kerüljük továbbá a méregdrága ajándékokat. Fontos, hogy a kicsik megtanulják értékelni azt, amijük van. Ha mindent megkapnak, amire csak vágynak, erre képtelenek lesznek. Emellett értessük meg velük azt is, hogy nem csak kapni, hanem adni is jó: készíthetnek például saját kezűleg a nagyszülőknek ajándékot.

Legyünk velük megértők is, szinte egyetlen gyerek sem képes arra, hogy hangoskodás, rosszalkodás nélkül végigüljön egy hosszú karácsonyi vacsorát. Ügyeljünk arra is, hogy ne csak a kapkodásról és a stresszről szóljanak az ünnepek, hanem a nyugalomról, pihenésről is.