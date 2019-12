Nemcsak világhírű hangja és előadásmódja, de színes fellépőruhái és hajkoronája is a védjegyévé vált a több, mint 50 éve a zenei pályán tevékenykedő Bangó Margitnak. A Kossuth-díjas előadóművész azonban most elárulta, elérkezettnek látja az időt, hogy megújítsa frizuráját. Ehhez pedig meg is találta a legjobb szakembert, akinek egy fotózás előkészületén szavazott bizalmat. „Már nagyon unom ezt a Bangó-frizurát! A hajam hosszát meghagynám, de egy kis fokozatosságot vágatnék bele. Annak idején több fodrász is próbálta megvalósítani az elképzelésemet, de nem sikerült, még a mesterek sem tudták megújítaniuk a frizurámat úgy, hogy az a színpadon is jól mutasson. Most úgy néz ki, megtaláltam ehhez a legmegfelelőbb szakembert" – áradozott Bangó Margit, akinek unokája nem örül az átalakulásnak. „Megdöbbentett, hogy Mama át akarja alakítani a frizuráját és fokozatosra szeretné vágatni. Neki a haja a védjegye, Bangó Margit ettől is Bangó Margit, hogy a frizurájáról mindenki felismeri. Nem is tudom más hajviselettel elképzelni. Megpróbálom még az átalakításról lebeszélni, nehogy aztán olyan frizurája legyen, hogy alig ismerjem meg" – mondta a Sláger TV-n látható Drága családom műsorában Jellinek Tina.