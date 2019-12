Hét hónappal ezelőtt született meg Kis Grófo harmadik gyermeke, Tünde. A rajongóknak pedig immár nem kell sokig várniuk arra, hogy a büszke édesapa megmutassa a nagyvilágnak is a kislányát: karácsonykor megjelenő új klipjében a csöppség is látható lesz.

„Nemcsak az első karácsonya, de az első szereplése is ekkor lesz. Írtam neki egy dalt, a klip 24-én jelenik meg, amiben ő is szerepel. Idáig még senki nem láthatta a kis hercegnőmet, itt az ideje! Ő a szemünk fénye. Sokkal engedékenyebb vagyok vele, mint a fiúkkal, Lacikával és Armandóval. Mindhármat egyformán imádom, de két fiú után egy kislány, az egy apának fantasztikus. Vele sokkal többet tudok foglalkozni, és erre figyelek is. Amikor a fiúk kicsik voltak, mindennap volt fellépésem. Egy-két éve a hétköznapokból visszább vettem, és hétvégén zenélek inkább, így jobban részt tudok venni a hétköznapjaikban is" – nyilatkozta Kis Grófo a Borsnak.