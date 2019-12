Az 2020-as évnek mindannyian új tervekkel futunk neki, ennek gyakran része az egészséges táplálkozás, az új étrend. Horváth Kata dietetikus górcső alá veszi azokat az ételeket, amelyeket napjainkban „szuperételekként" emlegetünk, és elmondja, hogyan illeszthetjük be őket be a mindennapjainkba.

Divatos a széles körben nem ismert ételösszetevőket felruházni ezzel a jelzővel, pedig számos itthoni ételalapanyag megkaphatja ezt a kitüntetést, nem csak a quinoa, a chia mag vagy a goji bogyó.

Bár nincs még egyetemes megegyezés arról, hogy mit hívunk szuperételeknek, Horváth Kata dietetikus azokat az ételeket, élelmiszereket nevezi így, amelyeknek kiemelkedően magas a vitamin- és ásványianyag tartalma, ezért egészségesek, egészségmegőrző hatásuk van. Abban az esetben, ha ilyen zöldségekkel, gyümölcsökkel, gabonatermékekkel, alapanyagokkal készítjük el, vagy ezekkel dúsítjuk az ételeinket, már szuperételekről beszélhetünk.

Nem kell a világ végére menni

Nem kell azonban a legkülönlegesebb és legegzotikusabb nevű bogyókat és magokat keresnünk a boltokban, hogy szuperételekre bukkanjunk, elég, ha a konyhánkban vagy a legközelebbi zöldségesnél körülnézünk. Itt van rögtön például a méz, ami antibakteriális hatású, és értékes tápanyagai révén igen sokrétű táplálkozás-egészségügyi előnyökkel szolgál. Fontos, hogy csak rendszeres, mértéktartó méz fogyasztás esetén érjük ezt el. Ügyeljünk arra, hogy vércukoremelő hatása igen gyors, mely magas kalóriatartalommal párosul. Tudnunk kell, hogy a 40 fok feletti hőmérséklet csökkenti pozitív hatását és ekkor elveszíti aroma és illatanyagait is! Ezért nem javasolt forró teába vagy felolvasztott margarinba keverni süteménykészítés közben!

A szuperételek attól nagyszerűek, hogy hiába magasabb zsírtartalmúak, kedvező zsírsavösszetételüknek köszönhetően a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát csökkentik, ilyen például a len, köles, avokadó, olíva, de azért ezek fogyasztásánál is a mértékletesség és a változatosság javasolt. A gyümölcsök jellemzően alacsony kalóriatartalmúak, ebből az egyik kivétel a superfoodnak nevezhető kékszőlő, mert mint minden szőlőfajta, magas szénhidrátártalmú, ezáltal kalóriatartalmú is. Antioxidáns hatása bizonyított, a benne található rezveratol hatóanyagnak köszönhetően, ami védelmet nyújt a daganatos megbetegedések, az érelmeszesedés és a szívkoszorúér-betegségekkel szemben.

Szinte minden szuperétel alapanyagnak megvan a hazai megfelelője, minimális beltartalmi különbséggel. Mandula, mogyoró, paradicsom, köles, lenmag, kék áfonya, alma, torma, csipkebogyó, napraforgó – ezek mind részei lehetnek a kiegyensúlyozott, egészséges étrendnek, ha ezekkel „turbózzuk fel" ételeinket, máris kész a szuperreggelink, ebédünk vagy vacsoránk!

Sőt, ha a helyben termett alapanyagokat vásárolunk, amelyek érett állapotukban kerülnek asztalainkra, elkerülve a hosszabb szállítást, vitamin- és ásványi anyag értékek változását, csökkenését, a belőlük elkészített ételek is szuperebbek lehetnek.

Nem elhanyagolható szempont az ételeink elkésztése sem, hiszen gőzben, vagy serpenyőben, fedő alatt még roppanósra párolt zöldség beltartalmi értéke számunkra a kedvező, ezzel szemben egy

nagyon puhára elkészített brokkoli vagy sárgarépa vitamin- és ásványi anyag tartalma, valamint rostjai élettani szempontból már igen csekélyek. Ételeink színesítésére azonban nyugodtan használhatjuk a külföldről érkező Goji bogyót, Algákat, Chia magot, Gránátalmát, Avokadót, ezek C-vitamin, vas, rost-, értékes flavonoid- és zsírsavtartalma egészségjavító, emésztést segítő, daganatmegelőző hatása, valamint élményt adó színük kedvezőek számunkra.

Léteznek-e szuperitalok?

Szuperitaloknak a sportoláshoz, sportolóknak szánt teljesítményfokozáshoz, hidratáláshoz és izomtömeg növelése érdekében vitaminokkal és ásványi anyagokkal, fehérjével dúsított folyékony termékeket nevezhetjük. Lényeges szempont ezek fogyasztásánál is a mértékletesség. Akár így ünnepek alatt a vörösborok is megkaphatják ezt a jelzőt magas antioxidáns és polifenol tartalmuk miatt. Az alkoholok mérsékelt fogyasztása csökkenti a 2-es típusú diabetes és a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, emeli a jó HDL koleszterinszintet, valamint gyulladást és trombózisképződést gátló és inzulinérzékenységet javító hatással bír.

Lehet-e túl sok a túl szuper?

A szervezetünk maximálisan tolerálható vitamin és ásványi anyag szintjei igen magasak, de természetesen azok felhalmozódása a testünkben igen komoly betegségekkel járhat. Nem cél, nem javasolt túlzásokba esni. Nem megfelelő kalcium, magas bevitel esetén, a kalcium az anyagcsere- folyamatban felszívódni vagy valahol hasznosulni képtelen, viszont az érfalakra letapadva érrendszeri betegségeket okozhat. A dietetikusok ajánlják a napi többszöri rostfogyasztást, de a nagyon sok és nem megfelelő összetételű rost akár hasmenést, alacsony folyadékfogyasztás mellett pedig székrekedést okozhat, ami bélcsavarodással járhat.

A multivitamin készítmények és étrendkiegészítők, valamint a szuperételek és szuperitalok együttes fogyasztása csak indokolt, laborlelettel alátámasztott esetben javasolt. Gondolunk itt a várandósság időszakára, egy emelt fizikai munkára, sportolóknál versenyre készülésre, esetleg szellemi terhelésre iskolásoknál vizsgaidőszakban, műtétek utáni gyógyulási, felépülési folyamatoknál.

Az étrendünkre való odafigyelés nem fedi le, nem helyettesíti az egészséges életmódot teljesen, mert abba beletartozik a heti 2x60perc intenzív testmozgást, a megfelelő folyadékfogyasztás és a nyugodt, pihentető 7-8 óra alvás is. Mindenki válassza ki, találja meg maga számára azt a sportot, amelyben örömét leli, jó kedvre deríti és akár hosszú távon élete része lesz már az Új évben is, és bátran színesítse étrendjét szuperételekkel is!