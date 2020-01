Mindannyian átéltük már azt, amikor év eleji elhatározásunk rövid időn belül dugába dől. Fogadalmaink legtöbbször fogyással, életmódváltással kapcsolatosak. Dr. Farkas Kitti elárulja, hogyan állítsuk fel és tartsuk be terveinket, hogy egészségesen és szenvedés nélkül lépjünk végre a siker útjára.

1. Ne legyen túl általános!

Az egyik legtipikusabb hiba egy fogadalom esetében, hogy az nem eléggé konkrét. Az, hogy „egészségesebben fogok élni", vagy, hogy „végre lefogyok", valójában semmit nem mond, így nem is vehető komolyan. Nem ad keretet és szabályokat már a váltás elkezdéséhez sem, nemhogy a folytatáshoz. Dr. Farkas Kitti tanácsa, hogy tervszerűen fogalmazzuk meg, mit szeretnénk tenni és ezzel elérni, így komolyan tudjuk venni a fogadalmunkat: „Például, ha azt mondjuk, „szeretnénk leadni 8 kg-

ot", az még csak egy cél, egy álom. De, ha azt mondjuk, hogy „napi háromszor fogok enni, a

legtartalmasabb az ebédem lesz, reggel és este pedig sok fehérjét és kevés szénhidrátot eszem, így fogok eadni 8 kg-ot", akkor egy sikeres tervünk lesz, amelynek megvalósításával elérjük az álmunkat."

2. Legyen betartható!

Ha elkezdünk edzésre járni, cserébe azonban még többet eszünk, nem váltunk életmódot. Ahogy attól

sem, ha egyoldalú étkezést folytatunk hónapokon át. Ha csodabogyókat szedünk be, ami nem tudjuk, mit tesz a testünkkel, szintén nem egy új életmód kezdete. A sanyargatás, tápanyaghiányos (pl.

szénhidrátmentes) diéta pedig több kárt okoz, mint gondolnánk. Az a legjobb, ha olyan módszert választunk, ami az élethez közeli, a testünknek természetes. A fogyáshoz nem extrémitásra, különleges módszerek felfedezésre vagy „forradalmi újdonságra" van szükség, hanem élettani ismeretekre. Az emberi test reagál arra, amit teszünk. Ha tudjuk, mit kell ennünk ahhoz, hogy úgy reagáljon, ahogy szeretnénk, akkor a saját kezünkben lesz a megoldás és mi fogjuk megváltoztatni azt, ami valahol egyszer kisiklott. Úgy kerüljük el a fogyási kudarcot, ha a testünk élettani működésére alapozva egy természetes, normális ételeket tartalmazó diétát követünk. Így zsírból fogunk fogyni, nem leszünk éhesek és az eredményt nem csak elérjük, de tartósan meg is őrizzük. Mindezt úgy, hogy nem küldjük magunkat kényszerszabadságra az élettől, hanem továbbra is a családunkkal, barátainkkal és kollégáinkkal étkezünk és finomakat eszünk.

3. Az életmódváltás fogyókúrával kezdődik!

Nincs életmódváltás fogyókúra nélkül, de hosszútávon ne ismétlődő fogyókúrákban, hanem egy teljes

változtatásban gondolkodjunk, amibe időnként belefér egy-egy tudatos kilengés is a születésnapok, a karácsony és más ünnepek alkalmával. „Orvosként az az álláspontom, hogy az elhízáshoz vezető folyamat a normálistól való eltérést jelenti, a fogyókúra épp azt szolgálja, hogy helyreállítsuk az anyagcserénk normál működését. Tulajdonképpen a testünk tápanyagfelvételének és leadásának a rendszerét, melyet egészségtelen táplálkozással és életmóddal, valamint helytelen diétás módszerekkel rontottunk el hosszú idő alatt. Ha úgy döntünk, nem megyünk tovább a hízás útján, hanem lefogyunk, akkor egy erőteljes kormánymozdulatra van szükség. Egy minimum két, maximum hathetes időszakra, amikor szigorú diétát tartva meggyógyítjuk az anyagcserénket és megszabadítjuk a testünk a korábbi túlevések és sikertelen fogyókúrák nyomaitól. Átállítjuk hízásról fogyásra." – magyarázza Dr. Farkas Kitti.

Ezt követően haladhatunk tovább egy könnyebb diétával az úton, és menet közben el is fogjuk felejteni azt, hogy diétázunk. Az életünk része lesz a kiegyensúlyozott, természetes és hétköznapi étkezés,

amelynek keretét a fogyási célunk elértése után is tartani szeretnénk. Egyszerűen azért, mert már másképp nem szeretnénk táplálkozni, így érezzük jól magunkat. De akkor már többet eszünk, mégis artani fogjuk a súlyunk. Ezt nevezem én valódi életmódváltásnak, amikor egy új életvitelt érünk el, amivel csinosabbak, energikusabbak és egészségesebbek vagyunk.

4. Ne álljunk meg!

Talán még az eddigi háromnál is fontosabb szabály, hogy ne csak a kezdéshez legyen tervünk, hanem az egész útra, ami a célig vezet. Tudnunk kell, hogy a fogyás, ahogy egyébként a hízás sem, nem egy egyenes vonal. A testünk nem programozható robotként működik. Van, amikor gyorsabban megy a fogyás, van, amikor megtorpan. Az újévi elhatározás mindig nagyon erős, kipihenten, feltöltődve, sok evés után könnyűnek érezzük a váltást. De elkezdődik a munka, a stressz, a mindennapok nehézsége, és fontos lenne elérni a célunkat. Már csak azért is, mert ha a túlsúlytól megszabadulunk, egészségesebbek, fittebbek, energikusabbak leszünk, jobban érezzük majd magunkat. „A cél az, hogy az új, fittebb mindennapjaink menete természetessé és automatikussá váljon számunkra. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha nem okoz nekünk rendszeres szenvedést, önkínzást" – fogalmaz a szakember.

Olyan utat válasszunk, olyan életmódváltó programot, amely segít abban, hogy megértsük, mi zajlik a testünkben, amikor átállítjuk hízásról fogyásra, vagy mi történik, amikor éppen nehezebb, miért lassul le a fogyás üteme és mit tehetünk, hogy ismét meginduljon. Ha tudjuk, mi zajlik a testünkben, tudjuk irányítani és úgy irányíthatjuk, ahogy nekünk jó és így leszünk sikeresek a fogyásban.

5. Legyen okos a módszerünk!

A terv felállításakor ne essünk abba a hibába, hogy csábító csodadiétákat próbálunk ki, amelyek minden erőfeszítés nélküli, gyors eredményeket ígérnek. Ezek ugyanis csalókák, helytelen módszerek, és a sikertelenségük miatt elveszíthetjük minden motivációnkat – sőt, akár súlyos egészségkárosító hatásukat is megszenvedhetjük. Azt a szakmailag alátámasztott módszert találjuk meg, ami kiegyensúlyozott, a saját életünkben kivitelezhető, fegyelmet és néha kitartást igénylő, de betartható koncepció, amit hosszú távon követni tudunk. Tegyünk olyan újévi fogadalmat, ami nemcsak egy évre szól, hanem sokkal tovább is!