Nyolc évvel ezelőtt ment nyugdíjba a most 68 esztendős Bay Éva, és amióta nem látható a képernyőn, kisé elhagyta magát, felszaladt rá pár kiló. Amikor a mérleg már 86 kilót mutatott, úgy döntött, itt az ideje, hogy életmódot váltson és lefogyjon. Sikerült is neki, négy hónap alatt 16 kilótól szabadult meg. Újra jól érzi magát a bőrében és a férje is odáig van érte.

„Elkezdtem odafigyelni az egészséges étkezésre is, kisebb adagokat ettem, aminek következtében összeszűkült a gyomrom. Korábban valósággal faltam, de már ebben is tudatos vagyok: lassan eszem, és éppen annyit, amennyivel jól lakom, már nem eszem túl magam. Egy kapszulát is elkezdem szedni, aminek hála, megszűnt az éhségérzetem. Nem egyik napról a másikra fogytam, viszont könnyen lementek rólam a kilók.(...) Egy-két ráncot leszámítva, úgy nézek ki, mint 21 évvel ezelőtt, 45 éves csajszinak tűnök, és baromi jól érzem magam. Mostanra eltűntek a gardróbomból a nagy lepel ruháim, kicsit összement a cicim is, amit ugyan kicsit bán az uram, de arányos az alkatom, szóval ez hatalmas boldogság számomra. 36 éve vagyunk együtt, mindig is nagyon szerettük egymást, igazán harmonikus a kapcsolatunk. Természetesen nem a külcsín számít, mégis amióta lefogytam, még jobban oda van értem" – mesélte a BEST magazinnak.