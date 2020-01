Az idei Golden Globe gálát idén is lélegzet visszafolytva várta a fél világ. Nem csak a díjak, hanem a ruhák tekintetében is fontos irányadó ez a rangos esemény. A világsztárok 2020-ban is kitettek magukért, sokan inkább a figyelemfelkeltő darabokat választották, de szerencsére voltak olyanok is, akik a szolid eleganciára törekedtek. Őket szedtük most egy csokorba.

Nicole Kidman

A szobor kinézetű világsztár ezúttal Versace klasszikus vonalvezetésű tűzpiros estélyi ruháját választotta, amihez egy arany színű hansúlyos fülbevalót húzott. Sminkje és egyéb kiegészítői teljes harmóniában voltak megjelenésével.

Reese Witherspoon

A kortalan színésznő hófehér Roland Mouret kreációban pompázott a vörös szőnyegen. A tőle megszokott, visszafogott eleganciát hozta idén is a gyönyörű sztár.

Margot Robbie

A szőke szépség idén egy igen diszkrét nadrágos outfitet választott a Golden Globe gálára, melyet a Chanel divatház tervezett. Smink és kiegészítők tekintetében is a minimálra törekedett a színésznő.

Jennifer Aniston

A Morning show sztárja egy klasszikus fekete haute cotoure estélyit választott, melyet a Dior divatház álmodott meg.

Beanie Feldstein

A plus size szépség az alakjához tökéletesen passzoló Oscar de la Renta ruhában lépett a 77. Golden Globe díjátadó vörös szőnyegére, amihez hansúlyos fejpántot húzott.

Helen Mirren

A gyönyörű színésznő Dior estélyiben mutatta meg kortalan szépségét, melyhez egy igéző gyémánt nyakéket választott.