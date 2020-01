Láttam, hogy @gigiradics - ot sokan támadják a Himnusz előadása miatt. Mindig is nagyra becsültem Gigi tudását. Alig akad olyan énekesnőnk/énekesünk itthon, aki a közelében van annak, ahogy ez a 23 éves lány énekel. Hallottam ahogy Gigi énekel a videón. És azt írják "széthajlítgatja"? Ismerem Gigit. Annyi alázat van benne, mint senkiben körülöttem! Nagyon nagy fegyelemmel énekel. Mindig odavagyok attól, ha meghallom a hangját. Zseniális tehetség van a kezünkben, mégis (nem csak emiatt), hanem egyébként is azt látom, hogy sokszor bántják ezt a fiatal, kedves embert. Én büszke voltam rá. Vagyok is. Nagyon-nagyon nehéz Himnuszt énekelni. Én nem egy feladat teljesítését, hanem valódi alázatot, szeretetet éreztem Gigi hangjában. Ti is szeressétek, becsüljétek őt! - írta ByeAlex.

Emellett pedig az énekesnő sem ment el szó nélkül: