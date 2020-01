Magyra idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg a Golden Globe díjátadó gáláját. Erre a rangos eseményre rendszerint azok kapnak meghívást, akiket jelöltek, vagy éppen bármilyen reprezentációs tevékenységet csinálnak. A többi híresség az afterpraty-kon mutatja meg magát. Mi pedig most azt mutatjuk meg, hogyan festettek a világsztárok ezeken a bulikon.

A világsztárok idén is szép számmal jelentek meg a Golden Globe after bulijain. A netflix, a HBO illetve más neves magazinok is party-val készültek a hírességeknek.

Kijelenthetjük, hogy a díjátadó utáni bulikon sokkal jobb putfitekben pompáztak a sztárok, mint magán a vörös szőnyeges eseményen.

Az általunk legjobbnak ítélteket összeszedtük és meg is mutatjuk.

Nézzétek meg galériánkat!