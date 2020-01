A szakember elmondta, az édesanyának is fontos, hogy legyen énideje is, illetve a párjával is lehessenek közös programjaik rendszeresen. Ebben nagy szerepe van a családnak is, hiszen jó néhány feladatot, gyerekfelügyeletet át tudnak vállalni. Hangsúyozta, fontos tudatosan odafigyelni ebben az időszakban, ha hosszú ideig hosszú, harmonikus kapcsolatban szeretnénk élni.