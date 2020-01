Örökösei: elsőszülött fia, a 29 éves Máté, a második feleségétől született 19 éves Márk, a 17 éves Dávid és a 10 éves Áron valamint a harmadik, Liptai Claudiával való házasságából született lánya, a 13 éves Panka.

Még 2015-ben, a Frizbi Hajdú Péterrel című műsorban kérdezték meg Gesztesitől, hogy ha ahhoz lenne kedve, nyugdíjba mehetne-e:

Igen, megtehetném! Sőt minden gyermekemnek a jövőjét biztosítottam. Mind az ötét. A nagyobbaké már korábban is így volt, de aztán jöttek a fiatalabbak. Azt tanulhatnak, amit akarnak, oda mennek, ahová akarnak. Ez számomra nagyon fontos - mondta akkor Gesztesi.

Egy évvel ezelőtt olyan pletykák kaptak szárnyra, melyek szerint a színész máról holnapra él csupán meg a szerepeiből befolyt összegekből. Ezt azonban Gesztesi határozottan cáfolta:

Ha Magyarország vezető színészének – és én annak tartom magam – 30 év munka, számtalan film- és színházi főszerep, szinkronizálás után 53 évesen nincs annyi tartalék pénze, hogy az ne csak a megélhetését biztosítsa, hanem akár 20 évig is kitartson, sőt a gyerekeinek is bőségesen jusson belőle, akkor valamit nagyon rosszuk csinált, és megette a fene. Nekem mindenem megvan, nincs okom panaszra: 100 milliós házban élek, a színészet mellett ifjú korom óta voltak különféle vállalkozásaim is. Itt nem messze például az a lakópark is az enyém volt, most adtam el...

Természetesen csak találgatni lehet, hogy mégis mennyi a Gesztesi-örökség, de egész biztos, hogy nem pár millió forint.