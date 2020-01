Szolnoki Péter ma már sokkal jobban odafigyel magára, és ez látszik is rajta. Sok mindenen változtatott azért, hogy ez így legyen. Nyolc évvel ezelőtti betegsége is ráébresztette arra, nem folytathatja tovább ugyanúgy. Akkor epevezeték-szűkülettől szenvedett, és csak két évvel ezelőtt került műthető állapotba.

"Akkor szerencsém volt, hogy kiváló orvosok kezeltek. Mindig is tudtam, hogy lelki okok miatt betegedtem meg. Sok gyógymódot kipróbáltam, rendszeresen sportolok, igyekszem minden helyzetben lelkileg is kiegyensúlyozott maradni. A harag és az elfojtás, ami a méregtelenítő szervekre is rossz hatással van. Ezek betegítettek meg. Ma már igyekszem sok mindent elengedni, már nem veszek mindent úgy a lelkemre. Pedig szívember vagyok, ha nem az lennék, nem is tudnék olyan számokat írni, mint amilyenek eddig megszülettek" - mondta a Ripostnak.