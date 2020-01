Dr. Eben Alexander orvosként egész életében a tudományra támaszkodott. A materiális világban hitt, és semmi olyanban, amit a szemünkkel nem láthatunk. Halálközeli élménye azonban mindent megváltoztatott. Hét napig feküdt kómában bakteriális agyhártyagyulladás miatt, és azt állítja, ezalatt találkozott Istennel. Bármennyire is akarta, nem talált tudományos magyarázatot arra, ami vele történt, pedig ő idegsebészként az agyműködés szakértője. Ez a tapasztalás teljesen átformálta korábbi gondolkodását.

Mikor volt az a pillanat, amikor még az önmagát szkeptikusnak tartó orvos Istenképekről és fényes lényekkel való találkozásról kezdett beszélni?

A tudat teljes megértése és a valóságról alkotott képem megváltozott a halálhoz közeli tapasztalataim eredményeként. Először csak a családommal és az orvosokkal beszéltem arról, amivel találkoztam. Isten valósága, amelyet utazásom során megtapasztaltam, ugyanazon konkrét megjelenésre hasonlít, mint az ilyen tapasztalatokat átélt emberek leírása. Négy hónappal a kómám után, amikor kiderült ki az őrangyalom, ahogy a nővérem identitása is - ahogyan azt a Mennyország bizonyítékában (ez egy könyv a szerk.) elmondták -, amikor is megértettem, mennyire valódi volt az én halálközeli élményem, de még ennél is hosszabb időbe telt, mire kényelmesen meg tudtam osztani a történetet kollégákkal vagy a nagyközönséggel. Miután visszatértem ebből az élményből megértettem, hogy az életünk sokkal több és valóságosabb, mint a napi fizikai lét.

Mi győzte meg arról, és hogyan dolgozta fel magában azt, hogy mégis létezhet a túlvilági lét?

Mint tudós és orvos, arra készültem, hogy csak arra támaszkodjak, amit a materialista tudomány bizonyíthat. Megvizsgáltam, hogy a kórházi ápolásból milyen kevés teszteredmény kapható. Az agyszkennelés és a biológiai eredmények azt mutatták, hogy semmiféle módon nem tudtam elképzelni vagy hallucinálni a képeket és a tudást, amelyet megszereztem. Orvosok, akik nem vettek részt a kezelésemben, de lenyűgözte őket a váratlan, teljes gyógyulásom, riasztották az orvosi szakmát az esetem részleteivel. Egy recenzált orvosi folyóiratban azt feltételezték, hogy a rendkívüli gyógyulásom a halálhoz közeli tapasztalataim gazdag spirituális tartalmához kapcsolódhatott. De ami igazán meggyőzött róla az az, hogy rájöttem, a tapasztalatom során a vezető útmutatóm az én biológiai nővérem volt, akivel még soha nem találkoztam ebben a fizikai életben, de akinek a képét négy hónappal a halálközeli élményem után megkaptam.

Miben változott meg azóta az élete, a tudományokhoz való hozzáállása, szemlélete?

Miután leírtam a halálközeli élményem adatait, sok könyvet kezdtem el olvasni a témáról, és megismerkedtem sok előretekintő tudóssal, akik felülvizsgálták a tudomány és a tudat megértését, de akiknek munkáját nem tekintik mainstreamnek. Saját hátteremből nagyon érdekelt az agy működése, és rájöttem, hogy ez a tudat szűrőjeként működik. Az esetem így a tudatosság és magának a valóságnak a természettudományban zajló jelentős forradalmi kulcseleme lett, amely meglehetősen eltér a materializmus szokásos nézeteitől (tévesen elválasztva minket egymástól és az univerzumtól) egy olyan felé, amely azt jelzi, hogy egységesebbnek kell lenni, minden érzékenységet magában foglalva. Ez arra utal, hogy a kedvesség és az együttérzés az egész világegyetem igénye, az, hogy hogyan kezeljük egymást nem valami választás. A feltörekvő tudatosság tudományának következményei egy sokkal harmonikusabb és virágzó világot is tartalmaznak (sokkal kevésbé polarizáltak és összeütközésbe kerültek, mint jelenlegi világunk).

2008-ig azt vallotta, hogy ha valamire nincs tudományos magyarázat, akkor az nem létezhet. Ez a szemlélete miben változott?

A tudomány mindig releváns, de nem materialista Newtoni determinizmus, tehát a szabad akarat él és ez jó (ellentétben a hiányával, amelyet a hagyományos materialista tudomány posztulál). Sokkal inkább tudós vagyok, mint valaha, de ez magában foglalja a materialista tudomány hamisságának mély felismerését a valóság magyarázatában (amely félrevezette a tudatosság valódi megértését, sőt megcáfolta annak létezését). A fejlődő tudományos megértéshez elengedhetetlen a kvantumfizika érett és kognitív megértése.

Nem tartott attól, hogy az addigi tudományos munkássága hiteltelen lesz a szkeptikusok számára, ha a túlvilági létről, mint létező valóságról beszél? Szakmailag nem kérdőjelezik meg?

Noha néhány ember és néhány materialista tudós mindig a híveikhez kapcsolódik, az igazi szkeptikusok, amilyen én is vagyok, hajlandóak megvizsgálni jelentett bizonyítékok alapján az elméleteket. Továbbá arra buzdítok mindenkit, hogy tapasztalja meg saját maga, hogy a tudatosságnak az az alapvető eleme, amelyben létezünk. A halálközeli élményen kívüli a legjobb módszer a rendszeres meditáció és tudatosság gyakorlása. A tudomány forradalma - ami valójában a tudatos emberi ébredést fogja vezetni -, különbözik attól, amit 5000 év alatt láthattunk. A kvantumfizika fentről lefelé mutató mentális világegyeteme tökéletesen illeszkedik mindannyiunk közös elméjének mélyebb megértéséhez, és a lélek örökkévalóságának, összekapcsolódásának és céljainak az emberiség tudatos felébresztése során kidolgozott leckéihez.

Dr. Eben Alexander 2020. január 19-én Budapesten, a Kongresszusi Központban tart előadást.