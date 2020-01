Pamela és Bence nagyon készülnek nyáron tartandó esküvőjükre, ahol körülbelül 120 vendég lesz. A szerelmeseknek Szandi, az esküvőszervező segít az előkészületekben: hamarosan a meghívók is kiosztásra kerülnek.

A modellként és influencerként dolgozó Pamela a Borsnak árult el részleteket az esküvőjükkel kapcsolatban.

„Ami a legfontosabb, hogy olyan lesz, amilyet mi szeretnénk, és nem ragaszkodunk a hagyományokhoz. Lesz egy-két extra dolog is, amit megálmodtam, és szeretnénk véghez vinni, de ez még maradjon titok. De azt hiszem, extra az is, hogy végül úgy alakult, három menyasszonyi ruhám lesz"– mondta a csinos modell, aki két éve alkot egy párt Bencével.

„Először egy elegánsabb, testhezállót választottam, de nem tudtam lemondani a lánykori álmomról, hogy hófehér, királylányos ruhában mondok igent a templomban, majd rájöttem, hogy egy olyan is kellene, amiben könnyen táncolok, így lett minden helyszínhez végül egy-egy ruha, összesen három, plusz a menyecskeruha is, amit varratok" – árulta el a részleteket Pamela, aki azt is megemlítette, hogy a ruháit csak az édesanyja láthatja.

„Anyukámmal fogok készülődni, senki sem fog látni, Bence sem. Sőt, Bencével az esküvő előtti két éjszakát már nem töltjük együtt. Szeretném, ha az lenne az érzés: várjuk, hogy újra találkozzunk. Lélekben nagyon készülök már a nagy napra. Sokat edzem és diétázom. Szeretnék életem legjobb formájában lenni, amikor besétálok a templomba" – mondta Hódi Pamela.