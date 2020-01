A legfontosabb: gondos előre tervezés

Alaposan ellenőrizd, hogy a szállás, amit foglalni készülsz, kutyabarát. Ezután kérdezd is meg a szállásadókat a pontos felszereltségről, hogy tudd, mi az, amit neked kell biztosítanod a kutyának. A legokosabb, ha az állat eledelét, játékait, tálját és takaróit is beteszed a kocsiba. Mielőtt úgy döntesz, hogy elviszed a kutyádat a téli útra, gondold végig, hogyan jönne ki a többi kutyával és háziállattal. Könnyen lehet ugyanis, hogy nem ő lesz az egyetlen négylábú a szállodában. Ha a kutyusod egyedül tartott kiskedvenc, és nem barátkozó típus, akkor lehet, hogy jobb, ha otthon hagyod, és barátokat, rokonokat kérsz meg, hogy gondoskodjanak róla.



Minden útlevél megvan?

Mielőtt útnak indultok, feltétlenül látogass el az állatorvoshoz. Meg kell győződni róla, hogy kisállatod egészségi állapota megfelelő-e egy utazáshoz, és megvannak-e a szükséges dokumentumok, gyógyszerek és oltások. Fontos, hogy kutyád érvényes veszettség elleni oltással rendelkezzen, illetve belső élősködők elleni kezelésen essen át, mert enélkül számos országba nem léphettek be. Az EU megköveteli a kisállatútlevelet is, erről is informálódj. Tájékoztasd állatorvosodat, hová utaztok, és ajánlott minden lehetséges betegségről is tudni, ami abban az országban előfordul. Rengeteget segítesz magadnak, ha előre megnézed az úti cél közelében elérhető állatorvosi rendelőket. Így, ha bármi történik, nem kell pánikba esned. "Alapvető fontosságú, hogy elmenjünk az állatorvoshoz, mielőtt kisállatunkkal vakációzni indulunk. Az állatorvos segíthet az állat útlevelének kiállításában, és minden tanáccsal ellát. Az országhatár átlépése esetén győződjünk meg arról is, hogy az állat megkapta az összes szükséges oltást, különösen a veszettség ellenit " – mondta Dr. Michal Ceregrzyn.

Útnak indulunk

A kisállatos utazás stresszes lehet mind a tulajdonosnak, mind az állatnak, de ha jól felkészülsz, az nagyban megkönnyítheti a helyzetet. Ha úti célotok nincs messze, akkor jó döntés lehet autóval utazni. Ez a legkényelmesebb és legegyszerűbb módszer, de eközben is oda kell figyelni a kutyád igényeire. Függetlenül attól, hogy rövidebb vagy hosszabb útra mentek, győződj meg róla, hogy van elegendő vize, és ne felejts el etetőtálat is betenni az autóba. Mielőtt elindultok, tegyetek egy hosszú sétát. Mindenképp csomagolj tartalék pórázt is, arra az esetre, ha a hideg téli időben az egyik tönkremegy vagy elvész. A kutya számára a legbiztonságosabb a hátsó ülésen, egy ládában vagy kutyahordozóban utazni, amit kényelmesebbé tehetsz a takaróival és játékaival. Ez elsőre szigorúnak tűnhet, de így tudod megadni neki a stabilitást, amit nekünk a biztonsági öv nyújt. Tedd be a kedvenc kutyaheverőjét vagy takaróját, és egy sokáig kitartó rágcsálnivalót, akár egy csontot. Kölyökkutya mellé elsősegély készlet, illetve váratlan betegség vagy baleset esetére egy tisztasági csomag szintén hasznos lehet egy hosszú utazás során. Vedd figyelembe, hogy kisállatodnak 2-3 óránként egy kis szünetre van szüksége

lábakinyújtóztatásához és szükségletei elvégzéséhez. Ha itt az idő egy rövid pihenésre, gondosan válaszd ki a helyet! Ha csak az út melletti forgalmas parkolóban tudsz megállni, ügyelj a kutya biztonságára.

Ha repülővel utaztok, alapvető fontosságú, hogy ellenőrizd a légitársaság házirendjét. Bizonyos járatoknál fel lehet vinni a hordozót kézipoggyászként, de a szabályok eltérhetnek. Minden légitársaságnál szükség van az állatorvosi egészségügyi bizonyítványra, természetesen az állat útlevelére, és az egyéb, különféle országok által elvárt dokumentumokra. Ezért a repülőjegy foglalása előtt mindig kérdezd meg a légitársaság képviselőjét a háziállatok szállításának lehetőségeiről.